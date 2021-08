Cameroun : une réflexion pour évaluer l’impact du Covid-19 sur les couches sociales vulnérables

C’est le but d’un atelier d’échange de deux jours qui s’est ouvert ce 25 août 2021 à Yaoundé.

« Dans la forêt, nous ne savons pas ce qu’on appelle Covid-19. Pourtant nous sommes exposés aux gens qui viennent de la ville et peuvent transmettre cette maladie. Et s’il arrive que nous soyons contaminés, je ne sais pas si aurons la plante qu’il faut pour se soigner, tellement la déforestation tue notre milieu naturel », regrette Moua Jeanne, pygmée, originaire de la région du Sud, membre d’une l’Association de défense des droits des peuples autochtones.

Comme elle, ils sont nombreux qui participent à l’atelier d’échange sur l’impact du Covid-19 sur les personnes vulnérables. Les femmes en situation de faiblesse physique, psychique et économique, les femmes vivant avec un handicap, les femmes autochtones, les femmes déplacées internes et les femmes vivant avec le VIH Sida etc.

« Face à la pandémie, les femmes issues des catégories vulnérables se retrouvent en situation de double vulnérabilité, discriminés et marginalisées en tant que femmes d’une part, et d’autre part, oubliées et abandonnées », dénonce Pauline Irène Nguene, le ministre des Affaires sociales.

Les 50 participants à l’atelier évaluent le niveau d’inclusion de ces groupes vulnérables dans la réponse sanitaire à la pandémie du Covid-19. Après le diagnostic de la situation, des recommandations vont être formulées au profit des décideurs et des acteurs sociaux notamment.

L’atelier d’échange est organisé par le Centre des Nations unies pour les Droits de l’Homme et la démocratie en Afrique centrale (CNUDHD-AC) et financé par le Royaume de Belgique.