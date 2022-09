Cameroun-Université de Garoua : le premier budget s’élève à 2 milliards 602 millions FCFA

Il a été adopté ce 20 septembre 2022 à l’issue de la toute première session ordinaire du Conseil d’administration de la jeune université.

2 602 625 500 (Deux milliards six cent deux millions six cent vingt-cinq mille cinq cent) FCFA. C’est le budget de l’exercice 2022 de l’université de Garoua créée par décret présidentiel du 5 janvier 2022. Ce budget est équilibré en recettes et en dépenses, soit 1 633 625 500 (un milliard six cent trente-trois millions six cent vingt-cinq mille cinq cent) FCFA pour le fonctionnement et 969 000 000 (neuf cent soixante-neuf millions) de FCFA pour l’investissement.

L’enveloppe vient d’être arrêtée au terme de la session ordinaire du conseil d’administration. La rencontre a eu lieu dans la salle de de réunion de l’hôtel Le Rabadou de Garoua, capitale régionale du Nord. C’était sous la conduite du président dudit conseil Souley Daouda. Le recteur de l’université de Garoua, le Pr. Boubakari Oumarou rapportait les points inscrits à l’ordre du jour.

Outre le budget pour l’exercice 2022, le Conseil a également adopté le projet de performance annuel. La session s’est tenue à quelques semaines de la rentrée académique pour le compte de l’année 2022-2023.