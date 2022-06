Cameroun: Valery Ndongo devient pasteur

C’est la nouvelle tunique que l’artiste humoriste compte arborer dans sa toute première web-série intitulée Pasteur Valery. Elle sera diffusée dès ce 22 juin.

On l’a connu dans le stand-up night show sous l’étiquette de Major Assé. Un spectacle à mourir de rire. Puis, il nous a fait marrer lors de l’Africa stand-up avec notamment le concours de sapologie et des sap dont la distance transcende les obstacles de la vie, comme il se plaît à le dire. Il a plus tard encore séduit son public, avec taxi kongossa où il lance un débat dans son véhicule et chaque passager partage ses expériences.

Aujourd’hui, c’est un autre Valery Ndongo qui se présente à son public. Loin des salles de spectacles, c’est sur le net qu’il compte procurer des moments de fous rire et de sensibilisation à ses fans. Il s’agit de sa toute première web-série baptisée Pasteur Valery.

Il sera question de mettre en avant des anecdotes tirées des expériences communes aussi folles mais, vraies. Un cas d’illustration est cette histoire qu’il conte où un monsieur a une des ses copines qui lui offre un iPhone 12 pro max alors qu’aucune de ses compagnes ne lui avait déjà offert un cadeau de plus de 5.000Fcfa.

Valery Ndongo narre l’histoire « tu arrives avec ton nouveau portable à la maison et ta femme te demande de rendre le téléphone à cette ‘bordelle’ sinon, elle s’en va. » L’intrigue s’enchaîne avec le monsieur qui décide de se rendre chez son pasteur. Ce dernier après avoir écouté le problème de son fidèle, lui répond, « vanité des vanités, tout n’est que vanité et poursuite du vent… » et il finit en te demandant de laisser le iPhone 12 pro max à l’église pour sanctification. » Puis, ajoute Valery Ndongo, « le lendemain, tu vois la femme du pasteur qui fait des Snapchat avec ton iPhone ». De telles histoires font partie de celles qui seront diffusées tous les mercredis sur la chaîne YouTube de l’humoriste.

De son vrai nom Ndongo Ndongo Valery Michel Narcisse, il voit le jour le 04 janvier 1980. Il fait ses premiers pas dans le cinéma en 1998 dans le court-métrage ‘A la recherche des métiers’ réalisé par Marc Solange Amougou. Après quoi, il participe en 2003 au Festival International de l’Acteur à Kinshasa. En 2004, il livre son tout premier one-man show, intitulé l’histoire d’Obegue. Ceci marque le début d’une riche carrière, qui va le hisser au sommet de son art. Comédien, il est l’une des figures prépondérantes de la série de Jean Pierre Bekolo, ‘Our Wishes’ ou encore ‘Le Président’ du même réalisateur aux côtés de Gerard Essomba et Valsero.