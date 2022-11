Cameroun : Valsero répond à Samuel Eto’o

L’artiste réagit ce mercredi 9 novembre 2022 à la communication du président de la Fédération camerounaise de football sur la chaine Canal2 international.

Samuel Eto’o était face au journaliste Rodrigue Tongue au cours de l’émission L’interview exclusive le mardi 8 novembre 2022 en soirée. Lors de ce jeu de questions réponses auquel le patron de la Fécafoot s’est prêté, Samuel Eto’o Fils a dénoncé les sorties d’un « certain rappeur ». « Il y a un certain chanteur rappeur qui oublie qu’il a vécu deux ans à mes frais en Europe. Je lui donnais 5000 euros le mois (3.250.000 FCFA) et il me critique aujourd’hui », a lancé l’ancien capitaine des Lions indomptables.

Le « Général Valsero » s’est senti concerné. Sa réaction n’a pas été longtemps attendue. Dans une vidéo diffusée ce mercredi, l’artiste apparait avec en fonds d’écran la photo de Samuel Eto’o sur le plateau de Canal 2. « Bonjour les enfants ! C’est papa. Samuel, ça c’est ce qu’on appelle un coup sous la ceinture. Ça c’est ce qu’on appelle un coup sous la ceinture. Tu as joué le mauvais jeu. Tu as brisé tous les codes de la famille. Tu as même essayé de m’humilier. C’est pas normal… C’est pas normal… », déplore-t-il

Le chanteur poursuit : « Quand je te fais un reproche c’est pour que tu t’améliores c’est dans le but de t’améliorer. It is because i love you (C’est parce que je t’aime). Ce n’est pas pour que tu sois minable. Ce n’est pas pour que tu fasses le minable. Tu as répondu à beaucoup de questions, et j’ai beaucoup aimé cela… Vous comprenez donc les enfants que tout le monde dort à la clinique. Mais soyons sérieux les enfants ; on parle de 78 millions 600 mille francs les enfants…

La question que vous devez poser c’est pourquoi Samuel a donné tout cet argent…Samuel tu t’es mis dans les problèmes parce que si moi je dis maintenant pourquoi tu as du donné cet argent, tu vas avoir des problèmes… Si le journaliste de demande pourquoi tu lui donnais cet argent et tu réponds, tu vas aller en prison… ». Voici l’intégralité de la vidéo de Valsero qui en deux heures a récolté plus de 10 300 likes, 10 200 commentaires et 1 300 partages.