Cameroun : vaste réseau de pédophiles démantelé à Douala !

Selon les informations de nos confrères d’Equinoxe TV, la police judiciaire à Douala a annoncé la semaine dernière le démantèlement d’un réseau pédopornographie.

C’est une opération d’une ampleur inédite, et dont les détails ont été glaçants à écouter Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du vendredi 11 mars 2020 présenté par Cédric Noufelé sur Equinoxe TV. L’histoire est digne d’un scénario hollywoodien.

Victime du vol de son téléphone portable au moment où il se trouve chez son bourreau, un adolescent de 16 ans est contacté par un anonyme qui lui demande de se rendre au marché de PK14 pour récupérer des sous.

Une fois sur les lieux, ce dernier et son accompagnateur sont pris à partie par leur complice et les populations qui les conduisent à la police. D’après le commissaire du 13e arrondissement, l’adolescent de 16 ans présentait des douleurs et une saignée à l’anus. Il passe aux aveux et conduit la police au lieu des faits pour interpeller son bourreau.

A l’intérieur du domicile du présumé pédophile, des puces de téléphones découvertes dont exploitation a révélé des photos nues de jeunes filles qui seraient des marchandises du présumé pédophile-proxénète.

Des dizaines d’adolescents et adolescentes, confie la police, seraient victimes de ce réseau ayant plusieurs ramifications dans la capitale économique et même au-delà. Le présumé pédophile et ses complices sont gardés à vue et les enquêtes se poursuivent.