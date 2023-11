Cameroun : vent de condamnations suite au massacre de 25 personnes à Mamfe

Le Premier ministre Joseph Dion Ngute, d’autres personnalités bien connues de la scène politique nationale et du monde des affaires expriment leur indignation.

Dans une attaque perpétrée par des séparatistes anglophones dans la nuit du dimanche 05 au lundi 06 novembre 2023, 25 personnes ont été froidement massacrées. A coup de feu, de bombes artisanales et de machettes, elles ont été surprises en plein sommeil aux environs de 3h30. Au moins 10 maisons ont été rasées par des flammes dans un incendie attisé par des assaillants. Plusieurs personnes ont été brûlées. Deux filles ont été violées avant d’être abattues. Les corps des victimes ont été déposés à la morgue de l’hôpital de district de Mamfe.

L’attaque qui a eu lieu dans le village Egbekaw New Layout par Mamfe, département de la Manyu, région du Sud-Ouest, suscite un vent d’indignations. Le Premier ministre Joseph Dion Ngute dit être « choqué et attristé ». Le chef du gouvernement « condamne fermement ces actes de terrorisme contre des citoyens innocents, dont le seul objectif est de porter atteinte à la paix et à la sécurité de nos communautés (…) »

« Encore l’horreur ! » S’exclame Cabral Libii. « Des dizaines de Camerounais décimés à Mamfe. Des enfants, des femmes et des hommes… Quelle tragédie n’avons-nous pas encore connue dans les régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest de notre pays ? Quelle fresque macabre ! Je frissonne de rage face à une telle barbarie ! Mon Dieu ! Je condamne ! Aucune cause sur cette terre des hommes ne justifie un tel carnage d’innocents », s’indigne le député.

« Mamfé, quel désastre ! », s’exclame à son tour Serge Espoir Matomba, au regard « des images effroyables à regarder, des cris et des pleurs impossibles à écouter (…) Nous espérons et souhaitons que la lumière soit faite sur cette atrocité et que les coupables seront punis », avance l’homme politique.

Pour Rebecca Enonchong, « l’acte de terreur perpétré à Mamfe, qui a tué des dizaines de civils innocents de la manière la plus méprisable et la plus barbare, doit faire l’objet d’une enquête et les responsables doivent être traduits en justice », exige l’entrepreneuse camerounaise.