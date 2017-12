Cameroun : vers la rÃ©pression contre les vÃªtements Ã  imprimÃ© militaire

La rĂ©pression contre les vĂŞtements Ă imprimĂ© militaire, portĂ©s par des civils, connaĂ®tra sa phase d’intensification dès janvier prochain au Cameroun, a appris APA au terme d’un message Ă ses services compĂ©tents du ministre de la DĂ©fense (MINDEF) Joseph Beti Assomo.IntitulĂ© «RĂ©pression de dĂ©tention et port d’effets ou insignes militaires par personnes non autorisĂ©es», ledit message, adressĂ© Ă tous les chefs d’unitĂ© de la gendarmerie, constate que le port des tenues controversĂ©es est devenu courant dans le pays.

Joseph Beti Assomo, «après la campagne de sensibilisation en cours», demande, dès janvier 2018, de prendre des mesures nĂ©cessaires en vue de l’intensification de la rĂ©pression, conformĂ©ment aux textes en vigueur.

Le MINDEF, note-t-on, avait dĂ©jĂ engagĂ© une timide campagne de communication sur le sujet voici plus d’un an, qui avait connu des effets plutĂ´t tièdes auprès des personnes visĂ©es, qui se recrutent majoritairement chez les jeunes, les sportifs et les artistes des deux sexes.

A l’Ă©poque, le chef de dĂ©partement de la communication au MINDEF, le colonel Didier Badjeck, avait rappelĂ© que le port de la tenue militaire par les civils Ă©tait strictement interdit, un phĂ©nomène qui selon lui entretient la confusion dans la sociĂ©tĂ©, inspirant par ailleurs les bandits Ă col blanc qui l’arborent souvent lors de leurs «opĂ©rations dangereuses».

Au Cameroun, la vente, la confection, la distribution, le port et la dĂ©tention de la tenue ou des insignes militaires sont rĂ©gis par une loi de novembre 1982, les contrevenants s’exposant Ă un emprisonnement de 3 mois Ă 3 ans, et Ă une amende de 50.000 Ă 200.000 FCFA, ou Ă l’une des deux peines seulement.