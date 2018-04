Cameroun : vers l’inventaire des gaz Ã  effet de serre

Le ministère camerounais de l’Environnement, de la Protection de la nature et du DĂ©veloppement durable (MINEPDED) a lancĂ©, samedi, un avis d’appel d’offres national ouvert en vue du recrutement d’un consultant pour la mise en place d’un système national d’inventaire de gaz Ă effet de serre (Sni-Ges).Le prestataire, souligne un communiquĂ© reçu Ă APA, devrait ainsi concevoir et rĂ©aliser une plateforme Ă©lectronique bilingue (anglais et français) en y intĂ©grant les estimations nationales des secteurs de l’Ă©nergie, de l’industrie, des dĂ©chets et de l’agriculture, de la foresterie ainsi que d’autres utilisations des terres.

Selon les services compĂ©tents du MINEPDED, le projet Sni-Ges, qui rentre dans le cadre de la politique de lutte contre les changements climatiques, notamment dans le volet lutte contre la dĂ©forestation, les feux de brousse et la pollution automobile et industrielle, devra bĂ©nĂ©ficier de l’appui technique et financier de la Belgique.

 Le Cameroun, rappelle-t-on, s’est engagĂ© Ă rĂ©duire ses Ă©missions Ă de gaz Ă effet de serre Ă hauteur de 32% d’ici 2035, dont 11% seront supportĂ©s par le pays.