Cameroun : vers une production de 271 tonnes de poivre par un agropole

L’agropole de production du poivre blanc dans la localitĂ© de Penja (Littoral) ambitionne de produire 271 tonnes de poivre par an Ă l’horizon 2020 contre 62 tonnes actuellement, suite Ă un accord signĂ© lundi entre les promoteurs et le ministère de l’Economie, de la Planification et de l’AmĂ©nagement du territoire (MINEPAT).Le poivre de Penja, avec le miel d’Oku, fait partie des premiers produits camerounais labĂ©lisĂ©s par l’Organisation africaine de la propriĂ©tĂ© intellectuelle (OAPI).

D’après Zacharie Epoh, le principal promoteur, le projet de dĂ©veloppement d’un pĂ©rimètre d’exploitation et de commercialisation du poivre labĂ©lisĂ© « Poivre de Penja » est nĂ© d’un Ă©change entre 17 autres investisseurs et lui. Le but visĂ©, a-t-il dit, est de contribuer Ă la crĂ©ation de 174 emplois permanents et de 350 autres saisonniers pour les pĂ©riodes de rĂ©coltes».

L’Agropole poivre de Penja, de son nom de baptĂŞme, produit actuellement 62 tonnes de poivre blanc pour un espace cultivable de 300 ha.

Le coût projet total est estimé à 969,61 millions de francs CFA, répartis ainsi : 590, 49 millions de francs CFA pour des promoteurs et 379,62 millions de francs CFA à injecter par le programme Agropoles.

En paraphant le protocole d’accord liĂ© Ă la crĂ©ation de l’agropole, Adrian Ngo’o Bitomo, son coordonnateur national a indiquĂ© que le programme apportera un appui technique axĂ© sur l’octroi d’intrants agricoles et le renforcement des capacitĂ©s techniques des acteurs de la filière.

A travers cet accord, les promoteurs entendent mettre en place 160 ha de poivrerai pour une production de 271 tonnes de poivre d’ici 2020 dans le cadre de la première phase.

L’agropole compte Ă©galement introduire un milliard de francs CFA dans le circuit Ă©conomique du poivre labĂ©lisĂ© Penja.

Dans le cadre de sa deuxième phase prĂ©vue en 2021, l’on projette 300 ha pour produire 600 tonnes de poivre et garantir 1,5 milliard de francs CFA de salaire ainsi que la crĂ©ation de chaĂ®ne de valeur.