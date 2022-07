Cameroun : voici la nouvelle bière « Made In Cameroun »

Une cérémonie de présentation officielle signée « Casser les codes », organisée le 30 juin 2022 a donné l’occasion au public invité de la ville de Douala, de découvrir cette nouvelle boisson.

« Slash Beer ». C’est le nom que porte la nouvelle bière camerounaise sortie des usines Brasaf (Brasseries Samuel Foyou). L’entreprise brassicole camerounaise pénètre le marché camerounais avec ce nouveau produit, après la commercialisation de la gamme des boissons gazeuses sous la marque Krystal drink ».

L’annonce intervient 2 ans après le démarrage effectif des activités de Brasaf. Le nom du produit n’a pas encore été dévoilé, une stratégie de communication de l’entreprise, qui le présente néanmoins comme une « bière blonde » qui sera commercialisée dans des bouteilles 0,65cl et 0,33cl. Slash Beer se veut un produit 100% camerounais, composé de 75% de Malt et 25% de maïs.

Brasaf intègre en effet un secteur dynamique et dominé par des majors établies sur le marché local depuis plusieurs dizaines d’années. La Société anonyme des boissons du Cameroun (SABC) filiale du géant français Castel domine le marché camerounais des produits brassicoles avec plus de 74% de parts. Elle est suivie par Guinness Cameroun, second avec 15% de parts. Environ 10% reviennent à l’Union camerounaise des brasseries (UCB), et 1% à divers producteurs brassicoles.

Pour l’entreprise, cette initiative est « la matérialisation d’une ambition de faire quelque chose d’unique et d’inédit. Parce qu’en tant que brasserie, nous sommes venus nous installer, pas pour raser les murs, mais comme un acteur majeur de l’industrie » a déclaré Ramez Folifack directeur Commercial et Marketing chez Brasaf.

« Slash Beer » est commercialisée dans un emballage PET, ou plastique de 0,65cl et 0,33cl qui recommande de préserver l’intégrité et la qualité du liquide.

«On a essayé de faire un savant assemblage à la fois d’expertise technique et aussi d’originalité pour mettre entre les mains du consommateur, un produit qui va satisfaire exactement ses envies Et surtout, qui va apporter une solution à sa problématique. Surtout au niveau de la réception de ses convives et lors des cérémonies » a affirmé le directeur commercial, lors de la cérémonie de dégustation.