Cameroun : voici la nouvelle procédure d’obtention du passeport-biométrique

La Délégation générale à la sureté nationale vient d’édicter un nouveau procédé de délivrance des visas. Il inclut des formalités en ligne et un paiement électronique.

Il n’y a pas que le coût du passeport qui va changer dès le 1er juillet 2021 (désormais 110 000 FCFA et non plus 75 000 FCFA). La procédure aussi. Dorénavant, quatre étapes sont à franchir au niveau de la DGSN pour se procurer ce document de voyage.

La première étape consiste au pré-enrôlement en ligne. Précisément l’ouverture en ligne du dossier par le demandeur sur le site internet de la DGSN. Ensuite le paiement électronique des frais de délivrance du passeport, soit par Mobile money, Orange Money ou carte de crédit. Et enfin la prise de rendez-vous pour l’enrôlement.

La deuxième étape est l’enrôlement physique dans un centre au choix du demandeur: Ouverture et vérification du dossier soumis en ligne, avec les originaux des pièces exigibles; Prise de paramètres (photo, empreintes et signature) et scan des pièces ; Approbation des informations et validation; Remise d’un récépissé au demandeur.

L’étape 3, c’est la production du passeport. Après l’enrôlement, s’il n’y a pas de rejet, le document est produit en 48h. Si rejet, le demandeur est notifié par mail et sms, précise la DGSN.

Enfin, l’étape 4 est le retrait. Une fois le passeport produit, le demandeur est notifié par sms et mail. Arrivé sur le lieu du retrait, la police procède à la vérification d’identité puis à la remise du document au demandeur. Suivant la nouvelle donne, le retrait du passeport sera possible par un tiers, à condition que ce dernier détienne une procuration dûment légalisée.

La nouvelle procédure de délivrance de passeports doit relever le défis de la sécurité, pour échapper à la cybercriminalité. La DGSN doit avoir un site responsive, cet à dire facilement accessible, adapté à la taille de l’écran de l’appareil utilisé (ordinateur, tablette, smartphone, etc). Ceci pour une meilleure efficacité.