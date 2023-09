Cameroun : voici le calendrier de l’année scolaire 2023-2024

Les étapes du déroulement de l’année scolaire qui commence et les rendez-vous marquants sont contenus dans l’arrêté signé de deux ministres.

Les ministres de l’Enseignement secondaire Pauline Nalova Lyonga et de l’Education de base Laurent Serge Etoundi Ngoa ont rendu public un arrêté portant calendrier de l’année scolaire 2023-2024. Selon cet acte ministériel, l’année scolaire débute le lundi 04 septembre prochain à 7h30 dans tous les établissements scolaires publics et privés de base et des enseignements secondaires. Elle s’achèvera le vendredi 26 juillet 2024 à 15h30.

L’année scolaire 2023-2024 est divisée en trois trimestres entrecoupés par deux périodes d’interruption. La première correspondant aux congés de Noël, ira du vendredi 15 décembre 2023 à 12h au mardi 02 janvier 2024 à 7h30. La deuxième période d’interruption s’étendra du jeudi 28 mars 2024 à 15h30 jusqu’au lundi 15 avril 2024 à 7h30.

L’arrêté conjoint prévoit aussi la période du déroulement des examens officiels. Celle-ci est comprise entre le lundi 13 mai 2024 et le vendredi 26 juillet pour ce qui est des examens relevant du ministère de l’Education de base. Elle s’étendra du mercredi 15 mai jusqu’au vendredi 26 juillet 2024 pour ce qui est des examens relevant des enseignements secondaires. Les épreuves zéro du CEP et MOCK pour l’enseignement primaire auront lieu les jeudi 25 et vendredi 26 avril 2024. Les épreuves pratiques d’EPS quant à elles se dérouleront du lundi 22 avril au vendredi 10 mai 2024.

Les jeux Fenasco ligues A et B se passeront au cours de la deuxième période d’interruption correspondant aux congés de Pâques. Les élèves ne présentant pas les examens officiels seront mis en vacances le vendredi 07 juin 2024 à 12h. la rentrée scolaire pour le compte de l’année scolaire 2024-2025 aura lieu le lundi 02 septembre 2024 à 7h30.