Cameroun : voici les activités innovantes de la semaine de la jeunesse 2023

Le ministre de la Jeunesse et de l’Education civique Mounouna Foutsou a lancé les activités de la onzaine de la Jeunesse le 1er février dans l’arrondissement du Mayo Darlé, région de l’Adamaoua.

Selon le directeur de l’Education civique et de l’Intégration nationale, toutes les manifestations prévues rentrent dans le cadre de la mise ne œuvre du programme national d’éducation civique par le réarmement moral civique et entrepreneurial. Ce programme qui a été lancé officiellement l’année dernière dans les mêmes conditions le 11 février, vise promouvoir ou à réapprendre des civilités, le civisme aux populations pour un vivre ensemble harmonieux et l’insertion socioéconomique des jeunes.

« Pendant 11 jours, plusieurs activités vont se dérouler dans les villages jeunesse qui seront organisés dans tous les chefs-lieux des départements, arrondissements, régions. Toutes les localités auront des activités à mettre en œuvre par les jeunes et pour les jeunes accompagnés par les encadreurs et les autorités », annonce Maha Hadja Ouza Epse Ibrahim sur la Crtv.

Ainsi, en dehors du lancement officiel des manifestations par le ministre et par chaque autorité, le calendrier prévoit plusieurs activités. Il s’agit entre autre du village jeunesse, du parlement jeunesse qui aura pour thème principal « le civisme et la santé » ; des échanges entre les membres du gouvernement et les jeunes des dix régions et de la diaspora sur leurs préoccupations et ce que le gouvernement apporte comme réponses à leurs problème ; sans oublier le défilé qui sera le clou de cette célébration ; des activités de volontariat ; des activités de citoyenneté et d’intégration nationale ; de la mise en place des conseillers municipaux jeunes

Outre cette liste classique, les activités innovantes cette année se rapportent d’abord à la mise en œuvre du programme de réarmement moral. A ce sujet, les activités annoncées sont les matinées, les après-midis et les journées de réarmement moral, civique et entrepreneurial. « Tous les jeunes qui auront été recalés ou récalcitrants, auront des heures ou des demi-journées de réarmement moral dans nos structures scolaires et extra-scolaires », déclare la présidente de la commission défilé de la 57è édition de la fête de la jeunesse.

Ensuite le défilé aura comme innovation majeures l’exécution des chants patriotiques par tous les défilants c’est-à-dire le primaire, le secondaire, les supérieures, l’extrascolaire et les mouvements associatifs des jeunes. « Tout le monde devra exécuter un chant patriotique ou alors l’hymne de la jeunesse. Nous aurons aussi des carrés spéciaux des jeunes comme les mototaxis qui auront été formés ou encore des jeunes sauveteurs qui auront suivi des formations d’éducation civique », précise Maha Hadja Ouza Ibrahim sur la radio nationale.

A noter que ces activités ont pour fil conducteur le thème de la célébration de la 57è édition de la fête de la jeunesse.