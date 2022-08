Cameroun-volleyball : les sélections nationales sur tous les fronts

Depuis la mi-août 2022, la Fédération camerounaise de volleyball (Fecavolley) est en compétition internationale à travers ses sélections nationales.

La cellule de communication de la Fecavolley dresse un bilan élogieux. Des Lionceaux U-21 messieurs aux seniors messieurs en passant par les sélections nationales seniors dames, U-19 Filles et U-19 garçons, tout le monde est au four au moulin. D’aucuns peaufinent leur préparation, tandis que d’autres participent aux compétitions.

Médaillée de bronze à l’issue du championnat d’Afrique des nations U-21 messieurs, la sélection nationale de la catégorie a donné le ton en prenant part à cette compétition continentale organisée du 13 au 23 août 2022 en Tunisie. Les poulains d’Albert Litouang ont terminé troisième à l’issue du tournoi derrière l’Egypte et la Tunisie.

Les aptitudes individuelles de certains joueurs de la sélection leur ont permis d’être classés dans le six majeur de la compétition. Il s’agit notamment du recep-attaque, Landry Kavogo Yaoussia élu MVP et du pointu de l’équipe David Nkeme désigné meilleur attaquant. En plus de ces distinctions individuelles, le Cameroun a obtenu son ticket de qualification pour le championnat du monde 2023.

Dans la même mouvance, la sélection nationale senior messieurs prenant part aux Jeux de la Solidarité Islamique tenus du 9 au 18 août 2022 à Konya en Turquie a fait honneur au Cameroun en terminant deuxième à l’issue de la compétition derrière l’Iran. Ensuite, les poulains de Guy Roger Nanga sont allés à l’assaut du championnat du monde en Slovénie.

Face à des équipes de renom dans la poule D, les Lions ont enregistré trois défaites en trois sorties respectivement contre la Slovénie, l’Allemagne et la France. Toutefois, une amélioration dans le jeu a été enregistrée malgré les difficultés rencontrées au niveau du service et de la réception.

De leur côté, les Lionnes U-21 Dames ont rallié la ville de Kelibia en Tunisie pour prendre part au championnat d’Afrique des nations de la catégorie en cours en ce moment. Malgré leur défaite face à l’Egypte lors de la 1ère rencontre, les pouliches de Carole Ambatta se sont ressaisies le mardi 30 août 2022 en venant à bout du Maroc sur le score de 3 sets à 1.

Elles affrontent la Tunisie ce mercredi 31 août 2022 pour leur troisième sortie. Il faut dire que les coéquipières de Brandy Gatcheu ont un double objectif à savoir: remporter le titre continental et obtenir le ticket de qualification pour le championnat du monde 2023. Démarrée le 26 août dernier, cette compétition s’achève le 5 septembre 2022.

Pour sa part, la sélection nationale U-19 filles a quitté le pays le mardi 30 août 2022 pour rallier la capitale nigériane, Abuja afin de prendre part au tournoi continental prévu du 30 août au 10 septembre 2022. Les pouliches d’Emile Tong Tong ont pour mission de conserver leur titre et obtenir le ticket de qualification pour le championnat du monde 2023.

Dans le même sens, le départ de la sélection nationale U-19 Garçons pour le Maroc est prévu dans les prochaines heures. Les poulains d’Emmanuel Wadawa ont pour mission principale d’obtenir leur qualification pour le championnat du monde 2023.

Gonflées à bloc, les triples champions d’Afrique poursuivent sereinement leur préparation au championnat du monde Senior Dames au palais polyvalent des Sports de Yaoundé. Il faut dire que cette compétition qui sera co-organisée par les Pays Bas et la Pologne démarre le 23 septembre prochain.

En somme, la Fédération camerounaise de volleyball dirigée par Julien Serge Abouem a réussi grâce au soutien des pouvoirs publics et de ses partenaires à aligner six sélections nationales (senior dames et messieurs, junior dames et messieurs, cadets filles et garçons) en compétition internationale en moins de trois mois la même année. Du jamais vue dans l’histoire du volleyball Camerounais.