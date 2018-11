Cameroun vs Brésil : blessure de Neymar, le verdict est tombé

Sorti à la huitième minute lors de la rencontre opposant le Cameroun au Brésil à Londres, Neymar a plongé tous les fans du Paris Saint-Germain dans l’embarras. Le médecin de la Selecao a rendu son diagnostic hier soir après le match. Peut-être plus de peur que de mal.

On en sait un peu plus sur la blessure de Neymar contracté ce mardi soir lors du match contre les Lions Indomptables du Cameroun à Londres. Après avoir tenté une frappe enroulée, le brésilien s’était effondré sur la pelouse, puis était sorti en boitant.

Selon le médecin de l’Equipe national du Brésil, « Neymar a senti une gêne dans la région de l’aine, sur le côté droit… On l’a examiné et il a déjà débuté le traitement, on a besoin d’un peu plus de temps pour en savoir plus mais en principe ce n’est pas une blessure trop grave. Est-ce qu’il pourra jouer ce week-end (face à Toulouse, samedi) ? C’est important d’attendre 24 heures et de faire des examens d’images pour en savoir plus… »

Un diagnostic qui laisse toujours dubitatif les fans de la superstar, surtout que le PSG affronte Liverpool en Champion League Européenne dans moins de 10 jours. Un match décisif pour la suite de la compétition que Neymar risque de rater si son état de santé ne s’améliore pas.

Heureusement, Neymar vient de calmer ses fans via son compte instagram : « Merci à tous ceux qui m’ont envoyé des messages me souhaitant un bon rétablissement, je pense que ce n’était rien de grave », a écrit l’ancien joueur du FC Barcelone.

Rappelons que le Brésil s’est imposé face aux Lions Indomptables sur le score de 1-0.