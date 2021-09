Cameroun : weekend noir dans certaines localités du Centre et du Sud

Samedi 25 et dimanche 26 septembre 2021 dès 6 heures du matin, plusieurs quartiers et localités vont connaitre une perturbation du service électrique.

En raison des travaux de plusieurs ouvrages dans les postes d’Ahala, Nsimalen, Mbalmayo et Ebolowa, plusieurs quartiers et localités vont connaitre une perturbation du service électrique. Dans un communiqué, la Société nationale de transport et d’électricité (Sonatrel), prévient Enéo, l’entreprise de distribution d’électricité, et les populations victimes.

Ce week-end, entre 6h00 et 17h30 à Yaoundé, les quartiers : Odza, Ahala, Mvan, Mehanda, Nkolnda, Efoulan et environ seront délestés de l’énergie électrique. Proche de la capitale, ce sont des quartiers de Mfou, du Nyong et So’o, de la Mefou et Akono, et de Makak qui connaitront des préjudices. Dans le Sud, il s’agira de plusieurs secteurs des départements de la Mvila et du Dja et Lobo.

Selon le communiqué, pendant les travaux, des dispositions sont prises pour permettre la continuité de l’alimentation en électricité de la station Camwater d’Akonolinga. La Sonatrel indique para ailleurs qu’elle va dans la mesure du possible, limiter l’ampleur et la durée des perturbations dans les localités concernées.