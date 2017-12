Le comitĂ© d’organisation de «YaoundĂ© en fĂȘte» (Ya-fe), la plus grande foire commerciale et promotionnelle de la capitale camerounaise, a annoncĂ© l’annulation, «pour des raisons sĂ©curitaires», de cet Ă©vĂ©nement de fin d’annĂ©e.D’abord prĂ©vue pour s’ouvrir le 16 dĂ©cembre dernier sur l’esplanade du Palais des sports, la manifestation avait d’abord Ă©tĂ© interdite Ă la veille de son ouverture par le sous-prĂ©fet de YaoundĂ© 2 pour des mesures de sĂ©curitĂ© et de circulation.

Â

Finalement ramenĂ© dans son ancien site du Boulevard du 20-Mai, situĂ© en plein cƓur de la ville, Ya-fe devait s’ouvrir le 24 dĂ©cembre jusqu’au 7 janvier 2018.

Â

AprĂšs plusieurs scĂ©narios avec les autoritĂ©s concernĂ©es, le comitĂ© d’organisation prĂ©cise que le ministre de la DĂ©fense, «pour des raisons sĂ©curitaires», n’a pas donnĂ© l’autorisation nĂ©cessaire pour la tenue de ladite foire commerciale, par ailleurs la plus grande attraction ludique de la capitale.

Â

InterrogĂ© par APA pour connaĂźtre l’impact Ă©conomique et financier de cette mesure, le service de communication de la Fondation Interprogress, l’organisateur de Ya-fe, n’a donnĂ© suite.