Cameroun-Yabassi, siège du festival Madiba 2019

La quatrième édition du festival Madiba débute ce jour au village Bona’anja à Yabassi. C’est l’occasion de valoriser la culture Sawa, composante du riche patrimoine camerounais. L’événement s’achève le 02 mars prochain.

La quatrième édition de ce festival s’articule autour d’une série d’activités et de découvertes initiatiques propres au peuple Sawa. Il s’agit entre autres de la course de pirogues, des spectacles de danses aux sons des rythmes patrimoniaux, sans oublier la gastronomie Sawa qui est certainement l’articulation la plus attendue.

Accueillir ce festival est aussi l’occasion pour la ville de Yabassi et pour ce village du département du Nkam, de valoriser certains de ses coins, à l’instar des zones exotiques. Les randonneurs s’y rendront et n’hésiteront pas à immortaliser les moments.

Le village Bona’anja, site de l’événement cette année, est une chefferie de troisième degré. Cette localité a été fondée en 1700 par Anja Ebonjo. Aujourd’hui, elle est administrée par Guillaume Mouelle Kombi.