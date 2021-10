Cameroun : Yaoundé 5e, commune la plus propre de la capitale politique

La remise des prix s’est tenue au cours d’une cérémonie présidée par le ministre de l’Habitat et du Développement Urbain (Minhdu), Célestine Ketcha Courtes, en présence notamment de la Directrice Exécutive d’ONU Habitat.

Cette initiative portée par le Minhdu, visait à récompenser les Communes ayant mis en place les meilleures pratiques d’embellissement du milieu urbain. Au terme de la journée, 10 récompenses ont été décernées à différentes communes. La commune d’arrondissement d’ebolowa 2, dans la région du Sud, remporte le premier prix du Concours Villes Propres 2021. Elle est donc la collectivité la plus propre du pays.

Dans ce classement, les communes de la capitale sont peu représentées. Seule la commune de Yaoundé 5e y figure. Classé en quatrième position, l’arrondissement du maire Bala Augustin est la plus propre de la ville siège des institutions.

Le classement des 10 premiers s’affiche en effet ainsi qu’il suit : 1er prix Commune d’arrondissement d’ebolowa 2 ; 2e prix Mairie Douala 2éme ; 3e prix Buea ; 4e prix Mairie de Yaoundé 5eme ;5e prix Commune de Mokolo dans l’Extrême-Nord ; 6e prix Mairie De Bangangté ; 7e prix Commune d’Arrondissement de Garoua 2ème ; 8e prix Mairie Bertoua 1er ; 9e prix Commune de Nganha. Un Prix spécial a été décerné à la Commune de Mbengwi.

La commune d’Ebolowa remporte la somme de 100 millions de FCFA. La commune de Douala 2e empoche la rondelette somme de 85 millions de FCFA. Buea reçoit 75 millions de FCFA. Les communes de Yaoundé V et Mokolo dans l’Extrême-Nord prennent respectivement les 4ème et 5ème places pour des récompenses d’une valeur de 70 et 65 millions de FCFA. Bangangté (6ème) et Garoua II (7ème) bénéficient de 60 et 55 millions de FCFA. Les 8ème et 9ème positions sont consacrées aux communes de Bertoua I et Nganha dans l’Adamaoua avec des primes de 50 et 45 millions de FCFA.

A noter que l’an dernier, le prix du Concours Villes Propres 2020 était revenu à la commune de Limbé, région de Sud-Ouest.