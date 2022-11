Cameroun : Yaoundé abrite la semaine mondiale de l’entrepreneuriat

L’évènement qui s’ouvre ce 15 novembre année courante va s’étendre jusqu’au 20 novembre.

Six jours pour penser l’entrepreneuriat. Cette semaine dédiée à l’entrepreneuriat sera également l’occasion de mener des réflexions en vue d’aboutir à des orientations nouvelles et pertinentes permettant d’opérer des choix stratégiques visant la promotion de l’entrepreneuriat et de l’innovation, facteurs déterminant de l’accélération d’une croissance participative.

La rencontre est placée sous le thème « Innovation et dynamisation de l’écosystème entrepreneurial », cette quatrième édition mettra l’accent sur la promotion de l’entrepreneuriat et la modernisation technologique et organisationnelle des entités économiques.

Selon le ministère des petites et moyennes entreprises, les travaux permettront aux PME de s’outiller pour répondre aux exigences de la mondialisation en matière de qualité, de coût et de délais ; de s’informer sur les nouveaux processus techniques et technologiques, dans les métiers ; d’accroître l’offre locale des biens et services ; de réaliser des gains de productivité ; et de stimuler la croissance économique et l’innovation.

Les activités marquant cette édition s’articulent autour de la table ronde sur l’entrepreneuriat innovant au Cameroun ; d’une cérémonie de récompense des lauréats d’un concours de l’entrepreneuriat ; de la croisade entrepreneuriale ; du village futuriste de l’innovation ; des activités d’information, de sensibilisation et de coaching ; et des activités de promotion, d’accompagnement et de réseautage des entreprises, entre autres.

La SMEC cible les promoteurs de PME et start-up ; les associations professionnelles des PME et organisations patronales ; les structures d’encadrement et d’accompagnement des PME ; les ONG et organisations de l’Economie Sociale ; les Instituts de recherches et académiques ; et les administrations sectorielles et institutions financières.