Cameroun : Yaoundé et Douala accueillent la Foire humanitaire du livre

La 16è édition de la Foire humanitaire du livre (Fhl) se déroule à Yaoundé et à Douala jusqu’au 12 mars 2022 sur le thème « le livre pour un monde de partage ».

Au Cameroun comme dans d’autres pays en Afrique, il est communément admis que les jeunes ne lisent pas. Comme réplique à cette formule, les concernés avancent qu’il n’y a pas de bons livres à moindre coût, et certaines bibliothèques ne le sont que de nom. Pour répondre à cette préoccupation, des actions sont en cours. Parmi elles, la Foire humanitaire du livre qui se tient chaque année au cours de la période comprise entre février et mars.

La Fhl le fruit d’un partenariat entre l’Organisation non gouvernementale l’Ecole sous l’arbre humanitaire internationale basée en France et l’association jeunesse active pour le développement et le progrès.

Cette exposition-vente est placée sous le patronage du ministère des Arts et de la Culture. Elle a pour objectif de faciliter l’accès des Camerounais en général et des couches les plus défavorisées en particulier à la connaissance livresque. Et pour ce faire, les deux structures partenaires vont collectionner les livres neufs recyclés qui ne servent plus dans les bibliothèques en Europe avant de les acheminer au Cameroun.

Ainsi, Des livres de la prématernelle à l’enseignement supérieur sont offerts aux élèves, étudiants et amoureux du livre au prix « du Camerounais le plus modeste », indique Olivier Essomba, co-organisateur de la Fhl. L’objectif n’étant pas de se faire de l’argent, les documents qui restent au terme d’une session de la foire « sont offerts gracieusement aux écoles et universités », explique le co-organisateur sur la radio d’Etat Crtv.

Lors des 15 éditions antérieures de la foire, certains établissements scolaires et universitaires en ont bénéficié. Il s’agit entre autres de l’Université de Dschang, de l’Université des Montagnes, l’annexe de l’université de Yaoundé 2 à Bertoua, le lycée bilingue de Yaoundé, le lycée de Ngousso Ngoulemakong.

Le défi de la Fhl est de se déployer au-delà de Yaoundé et Douala, de s’étendre dans les dix régions du Cameroun qui comptent désormais chacune une université. Pour cela, les organisateurs déplorent le manque d’accompagnement des partenaires. Ils sollicitent que les collectivités territoriales décentralisées mettent à leur disposition des salles aménagées qu’ils envisagent remplir de livres.