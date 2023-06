Cameroun-Yaoundé et Loum : la gendarmerie interpelle près de 700 présumés trafiquants de drogue

C’est le fruit de la campagne de nettoyage pour lutter contre la criminalité organisée, la culture et le trafic de drogue, le banditisme à grande échelle.

Deux zones dans les régions du Littoral et du Centre ont reçu la campagne de nettoyage de la gendarmerie nationale. Dénommée « opération tentacules », cette campagne vise à lutter contre la criminalité dans des villes secondaires. Entre le 30 mai et le 1er juin 2023, la légion de gendarmerie de Mfou a mené des opérations dans des quartiers Kolbikogo par Nkoabang, Nkolndom, Nkolda et Manassa par Mfou.

Ces opérations ont conduit à l’interpellation d’une « quarantaine de suspects dont 30 ont été libérés après interrogatoire. Une ferme de chanvre indien a été découverte à Nkolndo et une grande quantité de chanvres indiens fraîchement récoltés d’environ 100kg a été saisie », rapporte la gendarmerie nationale via Facebook.

La même campagne lancée à Loum dans le département du Moungo région du Littoral a produit davantage de fruits. Du 02 au 04 juin 2023, la légion de gendarmerie du Littoral a interpellé « 682 personnes dont 148 font l’objet d’enquêtes approfondies à la compagnie de Mbanga. Les raids ont également entraîné la saisie de 138 motos faute de papiers d’immatriculation, un pistolet automatique fait maison, une grande quantité de chanvre indien et un véhicule de ramassage », informe la gendarmerie.

Par ailleurs, les différentes opérations ont permis aux équipes de la gendarmerie de procéder à la sensibilisation des populations de Loum et de Mfou aux numéros gratuits 113 et 1501. Les canaux par lesquels les habitants peuvent coopérer avec les gendarmes pour plus d’efficacité sur le terrain.