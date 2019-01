Cameroun-Yaoundé : le préfet du Mfoundi interdit la « Grande marche » du MRC

Jean Claude Tsila rappelle, dans un communiqué du 24 janvier, que les toutes manifestations à « caractère vindicatif » restent interdites.

Le préfet du département Mfoundi prend les devants, à 48h de la « Grande marche » annoncée par le Mouvement pour la renaissance du Cameroun (MRC). Dans un communiqué rendu public ce 24 janvier, Jean Claude Tsila met en garde : « les manifestations à caractère vindicatif demeurent interdites sur l’ensemble du département du Mfoundi ».

Le patron du département qui abrite la ville de Yaoundé, capitale siège des institutions, réagit ainsi à l’annonce par le président national du MRC Maurice Kamto, d’une « Grande marche pacifique sur l’ensemble du territoire national » le 26 janvier prochain pour protester contre le « hold-up électoral ». Maurice Kamto estime en effet être le vainqueur de l’élection présidentielle du 7 octobre 2018, qui a vu la victoire du président Paul Biya.

Le préfet Jean Claude Tsila invite les habitants de la capitale « à faire montre comme par le passé, de maturité, de patriotisme et de civisme et à ne point prêter le flanc à ces mots d’ordre à tous le moins irresponsables et séditieux ». Le MRC prévoit une autre marche de protestation le 23 février.