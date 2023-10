Cameroun-Yaoundé : marathon des dons pour les enfants défavorisés

De nombreux orphelins et enfants handicapés-vulnérables ont bénéficié de cet élan de cœur le 18 octobre dernier.

Ils se sentent souvent abandonnés. Mais depuis hier, ce sentiment a changé pour eux. C’est le cas des orphelins de l’orphelinat de Ngul Zamba, du foyer et de l’école Colonel Daniel de Rouffignac pour enfants aveugles, malvoyants et abandonnés, et de La Maison des Enfants. Tous ont reçu des dons de fournitures scolaires et de nourriture.

Il s’agissait d’un geste chaleureux de la part de la Fondation Talla, créée par l’architecte et designer Franklin Talla. Elle est la première sortie de la fondation nouvellement créées. « Ces enfants n’ont pas toujours accès à l’éducation ou aux soins de santé, entre autres, en raison d’un manque de ressources. Il faut donc pouvoir les aider. Et grâce à la fondation, nous pouvons avoir des partenaires qui peuvent nous soutenir, mais aussi apporter une meilleure aide tout au long de l’année. Ce qui semble plus difficile quand c’est un particulier qui le fait, car Africa Builder, par exemple, n’a pas assez de moyens », explique Franklin Talla.

Une démarche qui s’inscrit dans la vision du promoteur du cabinet d’architecture Africa Builders: « Nous sommes dans le domaine de la construction, où nous créons des espaces de vie. Au-delà de l’aspect infrastructurel, nous sommes aussi dans le domaine social pour aider à construire une vie meilleure pour ces enfants. Notre objectif avec la fondation est d’aider les basses classes qui n’ont pas vraiment de ressources. Nous voulons donc offrir ce type de solution qui permettra d’améliorer les conditions de vie de nombreux orphelinats », explique l’architecte et designer, qui a étudié en France-Paris.

Cette initiative s’inscrit dans le cadre de la célébration du cinquième anniversaire d’Africa Builders, une entreprise spécialisée dans l’architecture et le design d’intérieur depuis sa création en 2018. Elle s’est fait connaître par son projet de construction écologique avec l’objectif de construire des bâtiments totalement écologiques et économes en eau.