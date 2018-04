Un Camerounais placÃ© Ã  la tÃªte d’un pool rÃ©gional UBA en Afrique francophone

Le Camerounais Ché Martin a été désigné, le 1er mars dernier, nouveau directeur Régional chargé de quatre filiales dans la zone CEMAC.

A travers cette nomination le nouveau promu aura pour mission de superviser les activités du groupe bancaire au Cameroun, au Congo Brazzaville, au Gabon et au Tchad.

RĂ©agissant sur sa nouvelle nomination, il a dĂ©clarĂ©Â que c’est un honneur pour lui de servirla zone Cemac. Par la suite, il a dit sa dĂ©termination Ă couloir developper à pas de gĂ©ant les quatre filiales dont il aura la charge.

Plus loin, il a exprimĂ© sa gratitude envers, M. Emeke Iweriebor -qu’il remplace- le Directeur GĂ©nĂ©ral du Groupe, M. Kennedy Uzoka, pour leurs soutiens et leurs conseils jusqu’à prĂ©sent et le prĂ©sident du Groupe UBA, M. Tony Elumelu, les deux premiers pour leurs conseils et le troisième pour son leadership inspirant et son dynamisme entrepreneurial.

Il faut prĂ©ciser qu’avant cette promotion, M. Martin CHE a rĂ©alisĂ© des jalons importants. L’impact de son leadership au niveau d’UBA Congo oĂą il Ă©tait directeur a Ă©tĂ© remarquable.

En effet, au cours de la période 2013-2015, son coefficient d’exploitation est passé de 86% à 45%. Pendant les trois dernières années de sa direction (2015, 2016 et 2017), UBA Congo a été sacrée première parmi les 11 filiales francophones en terme de résultat avant impôt. La banque s’est meme vu décerner durant deux années consécutives (2016 et 2017) le prix de la meilleure banque au Congo par le magazine londonien The Banker du Financial Times.

 Sur le plan professionnel, Martin CHE est un banquier expérimenté. Un professionnel du développement commercial avec un ensemble de compétences en risque de crédit, risque financier, gestion des relations commerciales, gestion et opérations bancaires. Titulaire d’un MBA en Banque et Finance du Business School de l’University of Wales, Bangor, il possède également de nombreuses qualifications en leadership de l’IMD Business School. Le nouveau Directeur Régional de la zone CEMAC capitalise 20 ans de carrière dans le milieu bancaire.

Son nouveau mandat consistera à hisser UBA en CEMAC vers de nouveaux sommets, en dépassant les attentes des clients avec de meilleurs services et en mettant davantage l’accent sur les valeurs fondamentales du groupe.