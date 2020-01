Camerounais vivant à l’étranger : LA solution pour envoyer de l’argent à vos proches

Camerounais vivant à l’étranger, comment envoyer de l’argent à vos proches ?

Votre famille habite au Cameroun ? Vous lui envoyez souvent de l’argent ? Mais choisissez-vous le bon intermédiaire pour vos transferts ? Tout ce qu’il faut savoir sur l’envoi d’argent au Cameroun, c’est ici !

100 000 : c’est le nombre de camerounais vivant en France ou de Français d’origine camerounaise. Cette diaspora, souvent hautement qualifiée, envoie régulièrement de l’argent à destination de son pays d’origine. Bien souvent, les transferts d’argent sont effectués par Western Union, La Banque Postale ou Moneygram. Mais des acteurs plus agiles et moins chers tentent de révolutionner l’envoi d’argent à l’étranger ! Vous souhaitez envoyer de l’argent au Cameroun ? Toutes les explications ci-dessous !

Comment envoyer de l’argent au Cameroun ?

Les trois acteurs classiques sur le marché des transferts d’argent vers le Cameroun, et leurs solutions commerciales, sont présentés ici.

La Banque Postale

Vous étiez un habitué du Mandat Cash ? S’il a disparu en 2018, c’est pour mieux se réinventer sous deux nouvelles formes : le Mandat Ordinaire International et le Mandat Express International. Ne nous éternisons pas sur le Mandat Ordinaire International, qui n’est actuellement pas commercialisé vers le Cameroun.

Sa version premium, le Mandat Express international, est quant à lui bien disponible pour des envois d’argent au pays des Lions Indomptables. Pourquoi premium ? Car il est possible de l’initier en ligne, contre un prix plus élevé.

Western Union

Western Union est le plus vieil acteur présent sur le marché des transferts d’argent. Son large réseau d’agences à l’international permet d’assurer une certaine proximité avec un grand nombre de clients. Western Union dispose de 1 400 points de vente et de retrait au Cameroun. Quelle est la procédure à suivre pour envoyer de l’argent avec Western Union ? Il suffit de se rendre en agence, ou bien de passer par le site internet, pour initier le transfert. Votre destinataire devra se rendre en agence, muni du numéro de suivi MCTN et d’une pièce d’identité valide, pour retirer les fonds ! Mais les délais sont parfois longs et les frais très élevés…

Moneygram

Moneygram est une société américaine de transfert d’argent. Comme Western Union, son atout réside dans son réseau de partenaires et d’agences qu’elle propose à ses clients. Au Cameroun, Moneygram commercialise trois types d’envoi d’argent : le transfert de fonds avec retrait en espèces, l’envoi immédiat vers un compte en banque, et le transfert vers un porte-monnaie mobile.

Savez-vous réellement combien coûte un envoi ?

Les intermédiaires financiers se rémunèrent en prélevant une commission sur chaque transfert réalisé. Malheureusement, d’autres frais cachés existent parfois, notamment l’application du taux de change. Les acteurs déterminent un « taux majoré », fixé en leur faveur. Le coût réel d’un envoi est, de fait, souvent plus élevé qu’indiqué !

Monisnap, LA solution pour envoyer de l’argent au Cameroun !

Monisnap révolutionne l’envoi d’argent vers le Cameroun ! Agréé par l’ORIAS (L’Organisme pour le Registre des Intermédiaires en Assurance, banque et finance), Monisnap met fin aux inconvénients du transfert d’argent. Faire la queue au guichet pour initier un envoi vous fatigue ? Monisnap permet d’envoyer de l’argent depuis un smartphone ou un ordinateur ! Monisnap a été créé en partant d’un constat simple : l’offre commerciale des acteurs traditionnels n’est pas optimisée pour le client. C’est pour cela que notre offre est plus claire, plus juste, plus fiable et moins chère que la concurrence ! Notre partenariat au Cameroun avec Wafacash vous permet de bénéficier d’un large réseau d’agences de proximité !

Avec Monisnap, il n’y a pas de frais cachés : retrouvez le meilleur taux de change du marché, clairement affiché lors de votre transaction !

Rendez-vous sur notre site internet, et simulez un envoi avec Monisnap. Vos gains par rapport aux autres acteurs vous sauteront aux yeux !

