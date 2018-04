Camionnette-bÃ©lier: les troubles psychologiques du conducteur en cause

L’homme qui a foncĂ© avec une camionnette sur des clients assis en terrasse d’un cafĂ©-restaurant en Allemagne souffrait de problèmes psychologiques et voulait se suicider, ont indiquĂ© dimanche les autoritĂ©s en Ă©cartant toute motivation politique.

« Nous n’avons jusqu’ici toujours aucun Ă©lĂ©ment sur des motivations politiques ou sur des complices », a indiquĂ© dans la soirĂ©e dans un communiquĂ© le chef de la police de MĂĽnster, cette ville de 300.000 habitants du nord-ouest de l’Allemagne oĂą s’est produit samedi le drame en plein centre-ville et Ă une heure d’affluence.

« En revanche, nous disposons d’Ă©lĂ©ments montrant que les raisons de l’acte sont Ă rechercher dans sa personnalitĂ© », a ajoutĂ© Hajo Kuhlisch.

L’homme de 48 ans, identifiĂ© comme Jens R., Ă©tait connu des services psychiatriques de la ville de MĂĽnster, oĂą il avait sa rĂ©sidence principale, et avait fait l’objet depuis 2014 de plaintes pour violences ou menaces venant principalement de sa famille.

– Attaque Ă la hache –

Selon la chaĂ®ne de tĂ©lĂ©vision n-tv, l’homme a notamment par deux fois menacĂ© des membres de sa famille, dont son père, de les attaquer Ă coups de hache.

Selon plusieurs mĂ©dias, il avait aussi envoyĂ© fin mars et laissĂ© dans un de ses appartements des lettres de plusieurs pages, d’oĂą ressortent clairement ses intentions suicidaires.

Il accuse dans ces longues missives ses parents et les mĂ©decins de ses difficultĂ©s et y reconnaĂ®t aussi ses problèmes psychologiques, en parlant de « troubles du comportement » et de « phases agressives ».

Au volant d’une camionnette, l’homme a percutĂ© samedi après-midi, Ă une heure oĂą les passants se massaient sur les terrasses par un jour ensoleillĂ©, des clients d’un cafĂ©-restaurant très renommĂ© localement.

Deux personnes âgĂ©es de 51 et 65 ans sont dĂ©cĂ©dĂ©es et une vingtaine d’autres blessĂ©es, dont une dizaine grièvement, selon la police.

Parmi les blessĂ©s figurent au moins deux citoyens des Pays-Bas voisins, selon le ministère nĂ©erlandais des affaires Ă©trangères, une femme lĂ©gèrement atteinte et une autre dans un Ă©tat jugĂ© « critique ».

« On a entendu un grand bruit et des cris, la police est arrivĂ©e », a racontĂ© sur la chaĂ®ne n-tv un serveur du cafĂ©. « Il y avait beaucoup de gens qui criaient. Je suis en colère, c’est complètement lâche de faire une chose pareille », a-t-il ajoutĂ©.

L’irruption du vĂ©hicule a provoquĂ© la panique parmi les passants. Des images circulant sur les rĂ©seaux sociaux montrent des chaises renversĂ©es et cassĂ©es.

Au final, le conducteur de la camionnette pourrait avoir voulu se donner la mort en emportant avec lui d’autres personnes comme Andreas Lubitz, le pilote allemand d’un vol de Germanwings qui avait prĂ©cipitĂ© son appareil dans les Alpes françaises il y a trois ans.

A son domicile de MĂĽnster, les enquĂŞteurs ont retrouvĂ© dimanche « plusieurs bouteilles de gaz ainsi que des jerricans de bio-Ă©thanol », a indiquĂ© la police. « Les investigations vont devoir dĂ©terminer pourquoi il entreposait ces substances chez lui », a-t-elle ajoutĂ©.

– ExtrĂŞme droite –

L’homme Ă©tait « un Allemand, il n’Ă©tait pas un rĂ©fugiĂ© », a aussi tenu Ă souligner le ministre rĂ©gional de l’IntĂ©rieur Herbert Reul.

L’extrĂŞme droite allemande s’est en effet empressĂ©e samedi de mettre en cause sur les rĂ©seaux sociaux la chancelière Angela Merkel et sa politique d’accueil gĂ©nĂ©reuse des demandeurs d’asile, alors que les faits n’Ă©taient pas Ă©tablis.

L’Allemagne garde en mĂ©moire l’attentat sanglant de dĂ©cembre 2016 lorsqu’un demandeur d’asile tunisien avait foncĂ© sur la foule d’un marchĂ© de NoĂ«l avec un camion-bĂ©lier au nom de l’organisation Etat islamique.

L’assaillant de MĂĽnster s’est suicidĂ© avec une arme Ă feu peu de temps après les faits dans son vĂ©hicule.

La police a passĂ© de nombreuses heures ensuite Ă sĂ©curiser sa camionnette, oĂą des fils de fer suspects Ă©taient visibles, de crainte que s’y trouve un engin piĂ©gĂ©.

Au bout du compte elle n’a trouvĂ© que l’arme du conducteur, un pistolet d’alarme et une dizaine de très gros feux d’artifice, dont la poudre peut servir Ă confectionner un explosif.

Si les motivations exactes du conducteur restent mystérieuses, ce drame intervient dans un contexte tendu en Allemagne.

Les autorités allemandes sont sur le qui-vive depuis deux ans en raison de plusieurs attentats islamistes perpétrés ou déjoués dans le pays.