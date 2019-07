Le sélectionneur des Lions indomptables soutient que ses poulains devraient encore s’améliorer sur plusieurs points, notamment l’attaque.

« On doit être plus intelligents et se créer plus d’occasions », a déclaré Clarence Seedorf mardi à l’issue d’un match contre le Benin ayant permis aux deux équipes de se qualifier pour les huitièmes de finale de la Coupe d’Afrique des nations (Can 2019).

Le Cameroun a affronté le Benin mardi dans le cadre de la dernière journée du groupe F. Le match, largement dominé par les Camerounais, s’est soldé sur un nul, permettant aux écureuils de franchir le pallier suivant. Quant au Cameroun, il devra affronter un Nigeria redoutable lors de sa prochaine sortie. Un match à risques.

« Je suis très satisfait parce que nous sommes qualifiés. Mais nous sommes déçus parce qu’on voulait gagner le match. On a complètement contrôlé ce match. On doit s’améliorer dans plusieurs détails, notamment en attaque », indique Clarence Seedorf cité ce mercredi par L’Equipe.