Can 2019 : le Cocan dévoile la liste des hôtels retenus pour la compétition

Après l’examen des 47 établissements short listés, le comité local d’organisation de la prochaine Coupe d’Afrique des nations a publié la liste des 21 établissements retenus pour accueillir les officiels et les différentes délégations.

La liste des hôtels retenus pour la Can 2019 est connue. Le Cocan a finalement dévoilé une liste de 21 hôtels répartis dans les 5 villes qui abriteront la compétition. Exception faite cependant dans la région de l’ouest, où les villes de Bana et de Bangou ont également été sélectionnées pour accueillir des délégations. Le Cocan indique néanmoins que tous les autres hôtels du Cameroun, les résidences privées, les appartements de l’Etat et privés doivent être prêts à accueillir les hôtes de la Can.

Le Cameroun se prépare activement pour la grand messe du football. Dans cette perspective et grâce à la coopération Suisse, 10 jeunes Camerounais ont bénéficié de bourses pour des stages en Art culinaire (5) et en Gestion hôtelière (5) au Kenya. Retrouvez ci-dessous la liste complète des hôtels de la Can.

Ville hôte de Yaoundé (Olembe et Mfandena)

1 – hôtel Mont Febe

2- Hotel Franco

3-Hotel Hilton

4-Hotel La Falaise

5-Djeuga Palace Hôtel

Ville hôte de Douala

1-Hotel Sawa

2-Hotel Starland

3-Hotel Pullman

4- Hotel Residence la Falaise Aka

5 – hôtel Aka Palace

Ville hôte de Buea – limbe

1 – Mountain Hôtel de Buea

2- Parliamentarian Flats Hotel de Buea

3 – Atlantic Beach Hotel de Limbe

4-Fini Hotel de Limbe

Ville hôte de Garoua

1-Hotel Benoue

2- Hôtel de 70 chambres (en construction)

3-Hotel des sports (100 chambres)

Ville hôte de Bafoussam

1-Hotel Zingana

2-Hotel la Vallée de Bana

3 – Tadjidor Garden Palace Bangou

4- Hôtel Bantou/Congelcam