CAN 2019 et crise anglophone au menu des journaux camerounais

La visite d’inspection des chantiers d’infrastructures de Coupe d’Afrique des nations (CAN) 2019 par la ConfĂ©dĂ©ration africaine de football (CAF) ainsi que les derniers dĂ©veloppements de la crise anglophone, trĂ´naient Ă l’affiche des journaux camerounais parus ce vendredi. Les inspecteurs de la CAF dĂ©butent donc leur tournĂ©e des sites par la capitale, YaoundĂ©, oĂą selon le quotidien Ă capitaux publics Cameroon Tribune des sĂ©ances de travail sont annoncĂ©es avec le comitĂ© local d’organisation de la plus grande compĂ©tition sportive du continent, alors que sur le terrain les chantiers avancent notamment dans la mĂ©tropole Ă©conomique, Douala oĂą le premier bâtiment du stade de Japoma est sorti de terre.

Après plusieurs mois d’attente, l’Ă©quipe d’inspection et l’auditeur indĂ©pendant Roland Berger, soit 10 personnes, vont officiellement commencer leur première mission d’inspection, l’Ă©quipe achèvera sa tournĂ©e Ă Buea et Limbe (Sud-Ouest) et, Ă la fin, tiendra une rĂ©union d’Ă©valuation Ă YaoundĂ©.

Pendant ce temps, renchĂ©rit InfoMatin, le gouvernement, aujourd’hui sous pression et Ă travers un dĂ©ploiement tous azimuts, tente de sauver la face après avoir, des dĂ©cennies durant, laissĂ© les acquis infrastructurels dans une totale dĂ©crĂ©pitude.

Durant 12 jours, explique The Guardian Post, les autoritĂ©s vont dĂ©ployer des tonnes de diplomatie pour tenter de gommer une image d’inertie qu’elles traĂ®nent tel un boulet depuis l’attribution, en septembre 2014, de l’organisation de la compĂ©tition avec un cahier de charges clair.

Bien avant le possible Ă©cueil de la CAN, le Cameroun, constate la mĂŞme publication, doit affronter, en cette annĂ©e 2018, un autre pĂ©ril sur ses routes dont l’Ă©tat, lui aussi, est fortement dĂ©gradĂ© et constitue l’une des causes majeures des accidents qui font aujourd’hui des centaines de morts par an.

Curieusement, constate InfoMatin, c’est Ă ce moment que le ministère des Travaux publics, plutĂ´t que de se concentrer sur l’amĂ©lioration du rĂ©seau, annonce l’installation des 14 premiers postes de pĂ©age automatique Ă travers le pays, les postes actuels Ă©tant «en dĂ©phasage avec les exigences de modernitĂ© d’autres pays».

Comme pour dĂ©mentir ces accusations d’incompĂ©tence, les dirigeants du pays, dont The Info relaie les assurances, annoncent que les axes routiers de la ville de Bamenda, le chef-lieu de la rĂ©gion frondeuse anglophone du Nord-Ouest, vont bientĂ´t connaĂ®tre des travaux de rĂ©fection.

Il n’y a pas que dans cette zone, oĂą s’Ă©lèvent par ailleurs des revendications sĂ©cessionnistes, que le gouvernement, analyse Mutations, tente d’enrayer les mĂ©contentements : le prĂ©sident Biya, Ă travers de multiples initiatives allant de la crĂ©ation de nouvelles filières et Ă©tablissement d’enseignement supĂ©rieur, ou encore la distribution d’ordinateurs portables Ă 500.000 aux Ă©tudiants, fait les yeux doux Ă sa jeunesse avec en ligne de mire l’Ă©lection d’octobre prochain au terme de laquelle il espère se maintenir aux affaires.

Paul Biya a en effet intĂ©rĂŞt Ă assurer ses arrières, avertit Le Messager, qui voit dĂ©jĂ une bataille sans merci pour la course Ă la magistrature suprĂŞme d’octobre prochain, avec depuis quelques jours des tentatives de rapprochement de ses deux principaux rivaux, Maurice Kamto et le cĂ©lèbre avocat Akere Muna, dont le front commun se dessine et qui pourrait constituer un attelage gagnant.

En dehors des acteurs politiques connus, The Guardian Post, se fondant sur les prĂ©dictions d’experts, annonce des moments pĂ©rilleux pour le pays en 2018 avec de profondes implications socio-politiques, Ă©conomiques et de sĂ©curitĂ©.

Et parmi ces facteurs de risques figure la crise anglophone, aujourd’hui bloquĂ©e après l’arrestation, au Nigeria, des leaders sĂ©cessionnistes et dont les revendications seront, sans conteste The Info, au cĹ“ur du scrutin prĂ©sidentiel.

Le dialogue ayant jusqu’ici Ă©chouĂ©, et les potentiels interlocuteurs au dialogue dĂ©sormais aux arrĂŞts, comment sortir de l’impasse ? s’interroge le mĂŞme journal.

La question, prolonge DĂ©fis Actuels, est d’autant plus pertinente que le leader du mouvement sĂ©paratiste anglophone, Sisiku Ayuk Tabe, est portĂ© disparu depuis le 5 janvier dernier dans un hĂ´tel d’Abuja (Nigeria) : ses partisans Ă©voquent un enlèvement perpĂ©trĂ© par le rĂ©gime de YaoundĂ©, toute chose que les autoritĂ©s nigĂ©rianes dĂ©mentent alors que le pouvoir camerounais garde un silence ronflant sur la question.

Les sĂ©cessionnistes de la «RĂ©publique d’Ambazonie», en attendant de voir clair sur le sort de leur leader, ont dĂ©jĂ , selon The Post, nommĂ© un intĂ©rimaire en la personne de l’avocat contestataire Bobga Harmony, par ailleurs dĂ©fenseur des droits humains.

Sauf que, dans la ville frondeuse de Buea, InfoMatin semble percevoir comme un essoufflement de la lutte pour l’indĂ©pendance des rĂ©gions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest : l’appel de trois jours de «villes mortes», lancĂ© au lendemain de l’arrestation de Sisiku Ayuk Tabe, «n’a pas Ă©tĂ© respectĂ© par les populations de la capitale rĂ©gionale du Sud-Ouest», les citoyens ayant continuĂ© de vaquer Ă leurs occupations.