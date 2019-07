CAN 2019/ Finale : Sénégal, vaincre le signe indien pour un premier sacre continental

La 32è édition de la Coupe d’Afrique des nations (CAN) 2019 de football connaitra son épilogue, vendredi au stade international du Caire, au terme de la finale entre le Sénégal et l’Algérie, pour la douzième fois de leur histoire en phase finale de CAN.Pour cette première CAN avec 24 équipes participantes au tournoi final, le Sénégal et l’Algérie les deux favoris du groupe C se disputeront le bel objet d’art ce vendredi après un parcours plus que honorable.

Les Lions de la Teranga qui sont à leur 15è participation avec une place de finaliste en 2002, battus par le Cameroun (0-0 ; 2-3 tab), 4è en 1965-1990-2006, 5 fois quart de finalistes (1992-1994-2000-2004-2017) ont commencé la campagne égyptienne par un succès face à la Tanzanie (2-0) dans le groupe C avant de s’incliner (0-1) devant l’Algérie pour terminer la phase de groupe par une large victoire aux dépens du Kenya (3-0).

Aux tours suivants, le Sénégal assure le tarif minimum (1-0) face à l’Ouganda en 8è, le Bénin en quart et la Tunisie en demi-finale. La moisson est bonne pour le sélectionneur Aliou Cissé (capitaine lors de la finale perdue) et ses poulains pour disputer la deuxième finale de CAN de l’histoire du Sénégal. Après celle perdue en 2002 par la génération dorée des Henri Camara, El Hadj Diouf, Pape Bouba Diop, Habib Beye et autres Tony Sylva, Aliou Cissé.

Au contraire de son adversaire, l’Algérie honorera vendredi, en Egypte, sa 3è finale de CAN dont un échec en 1980 et une victoire à domicile (1-0 face au Nigéria en 1990) en dix-sept phases finales disputées avec des rangs honorables en 2004 (3è), 2008 (3è), 1982 (4è), 2010 (4è) et une série de quart de finaliste en 1996, 2000, 2004 et 2015.

Le parcours des Fennecs dans cette campagne aux pieds des Pyramides est éloquent en phase de groupe où l’Algérie fait le carton face au Kenya (2-0), le Sénégal (1-0) et la Tanzanie (3-0) avant une victoire aussi facile 3-0 contre la Guinée-Bissau en 8è, un succès dans la douleur devant la Côte d’Ivoire (1-1 ; 4-3 tab) en quart pour une victoire au forceps (2-1) contre le Nigéria en demi-finale.

Ce sont deux équipes au métier consommé dans cette compétition qui s’affronteront en finale avec des statistiques largement favorables aux Algériens dans leurs confrontations en phase finale de CAN. Dans leur histoire, Lions et Fennecs se sont rencontrés vingt-deux fois depuis 1977 (toutes compétitions, amicale et officielles confondues).

Au total, en 22 rencontres, le Sénégal n’a été victorieux qu’à quatre reprises (1-0 et 3-0 en 2001, 2-1 en 2004, 1-0 en 2008), pour douze défaites et six nuls. La dernière victoire des Lions de la Teranga aux dépens des Fennecs (1-0) remonte au 31 mai 2008 à Dakar, en éliminatoires de la Coupe du monde 2010.

Pour espérer inscrire le nom du Sénégal sur le socle de Dame Coupe au soir du 19 juillet, un seul impératif : vaincre ce signe indien qui poursuit les Lions de la Teranga depuis belle lurette face aux Fennecs leur bête noire.