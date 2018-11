CAN 2019 : focus sur les premiers qualifiés

Les choses commencent à se préciser avec les éliminatoires de la CAN Cameroun 2019 qui abordent ce week-end leur avant dernière journée.Plusieurs équipes tenteront de gagner leur ticket qualificatif pour cette prestigieuse compétition africaine à l’occasion de cet avant dernier rendez-vous. Mais, avant cette 5è journée, outre le Cameroun, quatre autres Nations ont déjà validé leur participation à la prochaine phase finale de la Coupe d’Afrique des Nations. Il s’agit des Barea du Madagascar, des Lions de la Teranga du Sénégal, des Aigles de Carthage de la Tunisie, des Pharaons de l’Égypte. Plusieurs parieurs se sont fait beaucoup d’argent en misant sur ces équipes sur Casino777.

Les Malgaches pour une première méritée !

Logé dans le groupe A, avec le Sénégal, le Soudan et la Guinée Équatoriale, le Madagascar a surpris plus d’un. Sans véritable grandes stars, les poulains de Nicolas Dupuis ont montré jusqu’où ils pouvaient aller. Invaincus jusque-là, le capitaine Andriatsima Faneva et ses coéquipiers ont réalisé une sérieuse campagne. Le match qui a assuré définitivement la qualification aux Malgaches était celui contre la Guinée Équatoriale. Victoire à l’arrachée des Verts grâce au but de Njiva Rakotoharimalala. Co leader avec le Sénégal, ils aborderont les deux dernières journées avec le sentiment du devoir accompli. Le pays de l’actuel président de la CAF devrait pouvoir participer à la prochaine CAN si tout va bien. Voici tous les résultats obtenus par les « Barea ».

Soudan 1-3 Madagascar

Madagascar 2-2 Sénégal

Guinée Équatoriale 0-1 Madagascar

Madagascar 1-0 Guinée Équatoriale

Les Lions tranquilles pour une quinzième !

Aliou Cissé et ses hommes n’ont pas eu de difficultés à confirmer leur statut de favoris de ce groupe A. Quatre matchs, trois victoires, un nul, deux buts encaissés pour neuf marqués, tel se chiffre le parcours des finalistes de la CAN 2002. Le match de la qualification était à Khartoum face au Soudan, où dans les derniers instants de la rencontre, Sydi Saar marque un précieux but de la tête sur un parfait service de Keita Baldé Diao. Avec la pléthore de grands noms (Sadio Mané, Idrissa Guèye, Kalidou Koulibaly ou encore Salif Sané) le Sénégal était bien parti pour être au pays de Samuel Eto’o l’an prochain. Malgré une Coupe du Monde 2018 ratée, et un coach assez critiqué, les Lions de la Téranga ont su trouver les ressources nécessaires pour faire une campagne correcte jusqu’ici.

Sénégal 3-0 Guinée Équatoriale

Madagascar 2-2 Sénégal

Sénégal 3-0 Soudan

Soudan 0-1 Sénégal

Les Pharaons ne se feront pas conter l’histoire !

L’Egypte sera bel et bien au Cameroun en juin prochain pour participer à sa 23è CAN. Les sextuples champions d’Afrique, logés dans le Groupe J ont réalisé un parcours digne d’un pharaon. Après leur entrée en matière ratée contre leurs homologues tunisiens, Mohamed Salah leader technique de cette équipe, ont gagné toutes les autres rencontres qui ont suivi, avec maestria. Hier, vendredi lors de la cinquième journée, ils ont renversé la Tunisie grâce à un but victorieux du « Red » Salah. La dernière journée serait un à mano entre frères d’Afrique du Nord. On sent déjà l’effet du nouvel sélectionneur mexicain Javier Aguirre. Finaliste lors de la dernière édition de la CAN, les Pharaons seront un des favoris de la prochaine édition qui se jouera sur les terres du Champion d’Afrique en titre.

Tunisie 1-0 Égypte

Égypte 6-0 Niger

Égypte 4-1 Swaziland

Swaziland 0-2 Égypte

Égypte 3-2 Tunisie

Ça passe aussi pour les Aigles de Carthage !

Whabi Khazri et les siens ont permis à la Tunisie de pouvoir participer, très prochainement, à sa 19è CAN. Vingt-deuxième au classement général FIFA du mois dernier, la Tunisie était récompensée par ces bons résultats enregistrés grâce à la nouvelle dynamique instaurée par Maher Kanzari. Les Tunisiens sont sur une bonne dynamique depuis quelques années et ce ne serait pas un hasard s’ils jouent les premiers rôles en été 2019.

Tunisie 1-0 Égypte

Swaziland 0-2 Tunisie

Tunisie 1-0 Niger

Niger 1-2 Tunisie

Égypte 3-2 Tunisie

Ce week-end encore d’autres pays vont devoir s’ajouter à ceux-ci dessus car, cette cinquième journée est décisive et des têtes tomberont sans doute. Des pays comme l’Algérie et le Bénin peuvent faire un grand pas vers la qualification tandis que d’autres pourront déjà être qualifié. Dans ces éliminatoires, l’usage de la calculatrice se fera jusqu’au bout.