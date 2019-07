CAN 2019/Football: début, mercredi, des 1/4 de finale avec l’utilisation de la VAR

Les quarts de finale de la 32è Coupe d’Afrique des nations (CAN) de football débutent, ce mercredi, en Egypte avec l’utilisation de l’assistance vidéo à l’arbitrage (VAR).Une technologie expérimentée par la Confédération africaine de football (CAF) lors de la Ligue des champions qui n’a malheureusement, pas édifié tout le monde sur son efficacité.

Pour rappel, la finale retour de cette compétition entre le WAC de Casablanca et l’Espérance sportive de Tunis n’est pas allée à son terme, le 1er juin dernier pour défaillance de la VAR.

Les Marocains s’étant vu refuser un but valable, ont décidé de ne pas poursuivre la partie car l’arbitre gambien Bakary Gassama ne pouvait pas visionner l’action de but parce que la technologie ne fonctionnait pas. Ce qui a créé une polémique avant que la CAF ne décide de faire rejouer la rencontre sur un terrain neutre après la CAN.

Mercredi, Sénégal-Bénin sera donc, le premier match à bénéficier de la VAR dans l’histoire de la CAN pour laquelle la CAF a fait appel au Néerlandais Paulinus Van Boekel et au Français Benoit Millot, deux arbitres européens pour former leurs collègues africains à cette technologie.

Programme des 1/4 de finale en temps universel

Mercredi 10 juillet

Sénégal-Bénin à 16h

Nigeria-Afrique du Sud à 19h

Jeudi 11 juillet

Algérie-Côte d’Ivoire à 16h

Madagascar-Tunisie à 19h