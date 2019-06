Can 2019: la demande de remplacement de Joël Tagueu rejeté par la CAF

Le joueur blessé et inapte à prendre part à la compétition ne sera pas remplacé tel que souhaité par la Fédération camerounaise de football (Fécafoot).

Plusieurs noms circulaient sur la toile. Des noms qui ont créé, qui des polémiques, qui, des adhésions. Finalement, la Confédération africaine de football (CAF) n’a désigné aucun joueur pour remplacer Joël Tagueu au sein de la sélection camerounaise.

La demande introduite hier, 24 juin par la Fécafoot a été rejetée. L’instance faîtière du football camerounais dit avoir relancé la CAF dans ce sens. En attendant la réponse à cet autre recours, le joueur blessé sera aux côtés de ses coéquipiers ce soir lors du match opposant le Cameroun et la Guinée Bissau.

Sélectionné parmi les 23 lions indomptables de la Coupe d’Afrique des nations (CAN), Joël Tagueu a été déclaré inapte pour la Can. Il lui a été diagnostiqué une anomalie d’implantation d’une artère coronaire, suspectée au Qatar et confirmée en Egypte avec un risque non nul de mort subite sur le terrain. Un recours avait alors été introduit à la CAF pour son éventuel remplacement.