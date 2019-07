Can 2019 : Le Bénin tient le Cameroun en échec, 0-0. Les notes des Lions

Le Cameroun, dominateur mais imprécis techniquement, n’a pas réussi à faire mieux qu’un match nul 0-0, contre une équipe du Bénin, très défensive. Pour éliminer le Nigeria en huitièmes de finale, les hommes de Clarence Seedorf devront se montrer plus efficaces en attaque.

André Onana 6/10

Match facile pour le gardien de but de l’Ajax d’Amsterdam qui n’a pas eu grand-chose à faire. Sur une des rares occasions béninoises, il fait l’arrêt qu’il fallait sur sa ligne, à la 26ème minute. Un arrêt en première mi-temps et c’est à peu près tout. Pour le reste, il s’est contenté de faire de bonnes sorties aériennes et bien relancé.

Michael Ngadeu Ngadjui 5,5/10

Face à une équipe des Ecureuils peu offensives, le défenseur du Slavia de Prague a joué juste. Il a pris beaucoup de ballons aériens, ses seules véritables tâches défensives du match. Il n’a pas vraiment fait parler sa qualité de relance et a souvent préféré repartir avec son gardien ou Yaya Banana. Un match sérieux au cours duquel il aurait pu dépasser un peu plus sa fonction dans les transitions.

Ambroise Oyongo Bitolo 6/10

Le Montpelliérain a multiplié les montées et les dédoublements avec Choupo-Moting et Djoum surtout en première période, mais il n’a pas suffisamment porté le danger sur ses centres. Une prestation propre pour le latéral gauche camerounais, qui a néanmoins été averti en toute fin de match.

Yaya Banana 6/10

Face à une équipe béninoise peu offensive, la charnière centrale camerounaise a eu peu de boulot sur le plan défensif. Un match à la hauteur de celui de son coéquipier en charnière : sérieux. Monté aux avant-postes lors des corners, le défenseur central de Paniónios a failli marquer de la tête (30ème et 80ème minute).

Faï Collins 4/10

De bonnes premières prises de balle, une volonté remarquée d’aller dans la moitié de terrain adverse et quelques bons centres, mais qui ont été mal exploités. Sur un tacle jugé dangereux par l’arbitre central tunisien, le latéral du Standard de Liège a écopé d’un carton jaune. Par prudence, le coach Clarence Seedorf le remplacera par Clinton Njié dès le début du deuxième acte. Un choix tactique qui n’apportera pas grand-chose dans l’animation offensive des Lions.

André Zambo Anguissa 5,5/10

Le joueur de la Fulham a parcouru des kilomètres pour couvrir les zones laissées libres par son latéral. Mais il s’est très peu distingué dans ses courses vers l’avant et dans l’utilisation du ballon. Il s’est notamment montré peu précis dans ses passes. Du coup, il n’a pas eu son rayonnement habituel. Sur un tacle à retardement, il a écopé d’un carton jaune à la 66ème minute.

Arnaud Djoum 4,5/10

Assez discret en début de match, le milieu de couloir gauche camerounais s’est réveillé au fil des minutes pour faire parler son talent. S’il n’a pas toujours été juste dans ses choix, le joueur Hearts of Midlothian a réalisé quelques belles combinaisons, notamment avec Oyongo Bitolo. Avant sa sortie à la 66ème minute, remplacé par Olivier Boumal.

Eric Maxim Choupo-Moting 4,5/10

Le capitaine des Lions indomptables s’est beaucoup déplacé dans les intervalles pour servir ses deux attaquants, Bahoken et Toko Ekambi, mais n’a pas été en grande réussite sur ses passes en profondeur. L’attaquant du PSG a beaucoup tenté sa chance (notamment à la 21ème minute) sans jamais trouver le cadre.

Stéphane Bahoken 4,5/10

Malgré une possession de balle pour le Cameroun avec un pourcentage de près de 70% contre 30% pour le Bénin, les Lions se sont créés peu d’occasions nettes. L’attaquant d’Angers a beaucoup couru, mais très souvent en pure perte, notamment dans ses appels en profondeur, où il a été signalé plusieurs fois hors-jeu. Pour sa première titularisation dans cette Can, il n’aura jamais trouvé les bons placements et les bons timings.

Karl Toko Ekambi 4/10

Pour son troisième match de poule, Clarence Seedorf a de nouveau changé les trois joueurs de sa ligne d’attaque. Du coup, ses multiples réorganisations tactiques n’offrent pas d’automatisme dans le jeu des Lions. Une tête de l’avant-centre de Villatreal au-dessus de la barre dès la 5ème minute, après plus grande chose. Il est sorti à la 81ème minute, remplacé par Christian Bassogog.

