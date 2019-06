Can 2019 : le Cameroun doit éviter le piège bissau-guinéen (supporters)

Les supporters de l’équipe nationale du Cameroun, championne d’Afrique en titre, espèrent que leurs joueurs feront preuve de caractère afin d’éviter le piège que constitue la rencontre contre la Guinée Bissau prévue ce mardi à 17h GMT à Ismaïla (Egypte).Pour son entrée en matière, le Cameroun ne doit pas se rater face à la Guinée Bissau. Mais les inconditionnels des Lions indomptables ont beaucoup d’appréhensions. « Le Cameroun a logiquement la faveur des pronostics. Toutefois, ce match est un piège à cause notamment des remous dans la Tanière. Le problème des primes peut laisser des traces », a indiqué tout de go Junior Bata, le président d’un fan club au quartier Cité-Sic, dans le cinquième arrondissement de Douala.

En effet, le quintuple champion d’Afrique n’est arrivé que vendredi dernier au Caire (Egypte). Les hommes du sélectionneur Clarence Seedorf exigeaient le versement de leur prime de qualification à la Can (20 millions F CFA par joueur) et la garantie de percevoir une prime de performance (5 millions F CFA par joueur).

Bertin, priant pour que l’aventure de ses joueurs préférés en terre égyptienne dure le plus longtemps possible, a indiqué que « le Cameroun devrait mettre toutes les chances de son côté. Dans ce type de tournoi, il faut donner le ton dès le premier match ».

Pour sa part, Aïssatou, un autre inconditionnel des Lions indomptables, se méfie des Djurtus de la Guinée Bissau. « En Afrique, il n’y a plus de petite équipe. Il faut de la concentration jusqu’au bout et éviter un résultat négatif qui nous compliquera la suite de la compétition », a-t-elle analysé.

Le Cameroun s’était déjà frotté à la Guinée Bissau en phase de poules de la Coupe d’Afrique des Nations 2017 organisé par le Gabon. Menés au score dès la 13ème mn sur un superbe but de Piqueti, les Lions indomptables ont finalement renversé la vapeur (2-1).

Pour la Can 2019, les Lions indomptables partagent le groupe F avec la Guinée Bissau, le Ghana et le Bénin. Réputés être de vrais passionnés de foot, les Camerounais veulent que leur équipe nationale soit « engagée et concentrée » sur l’aire de jeu.