CAN 2019 : le Sénégal qualifié en demi-finale… 13 ans après

Les Lions du Sénégal sont sortis mercredi du piège tendu par les Ecureuils du Bénin, en s’imposant sur le score de 1-0, un résultat qui permet aux partenaires du buteur Idrissa Gana Guèye de retrouver le carré d’as de la Coupe d’Afrique des nations (CAN), 13 ans après sur les mêmes terres égyptiennes.Le but décisif a été inscrit à la 70e minute par le milieu d’Everton (Premier League), bien servi par Sadio Mané à l’entrée de la surface de réparation, avant de fusiller à bout portant le portier béninois Allagbe.

Hormis sa passe décisive, la star sénégalaise de Liverpool a beaucoup pesé sur la rencontre que les protégés d’Aliou Cissé ont largement dominée, même si les occasions ont tardé à arriver à cause d’un système ultra-défensif des Ecureuils.

Mané, déjà auteur de trois réalisations dans cette CAN, a inscrit deux buts hors-jeu en seconde période où les Lions ont le plus trouvé la faille. Le second a été refusé par l’arbitre algérien Moustapha Ghorbal après avoir pris des informations auprès de la VAR, utilisée pour la première dans cette compétition.

Le Sénégal retrouve ainsi les demi-finales de la CAN comme en 2006, en Egypte, qui l’avait éliminé aux portes de la finale. Encore pays organisateur de la CAN en 2019, les Pharaons sont éliminés cette fois depuis les huitièmes de finale par l’Afrique du Sud.

Pour les demi-finales, le Sénégal sera opposé dimanche 14 juillet, à 16h, à la Tunisie ou Madagascar, qui vont se rencontrer demain jeudi.