La décision du Tribunal arbitral du sport est tombée ce 04 juin. Le Cameroun participera bel et bien à la Coupe d’Afrique des nations.

Plus aucun suspense quant à la participation du Cameroun à Coupe d’Afrique des nations (Can) 2019 en Egypte. Le tribunal arbitral du sport (TAS) a débouté la Fédération de football des Comores (Ffc) ce 04 juin.

Dans le cadre du litige opposant la Fédération de football des Comores (Ffc) à la Confédération africaine de football (Caf) au sujet de la participation du Cameroun à la coupe d’Afrique des Nations (Can), le tribunal arbitral du Sport (Tas) a déclaré les deux appels déposés par la Ffc irrecevables.

La décision du TAS s’appuie sur «la jurisprudence constante du TAS selon laquelle toute demande en justice doit être basée sur un intérêt digne de protection». En référence à la règlementation de la Caf, «la Formation considère que, même en cas de disqualification de l’équipe nationale du Cameroun, une telle disqualification n’aurait aucune incidence sur le classement de la Ffc dans son groupe de qualification pour la Can 2019 et qu’il lui était ainsi mathématiquement impossible de se qualifier pour cette compétition. D’autre part, la Formation arbitrale conclut également que la Ffc ne dispose d’aucun intérêt légal suffisant à demander que la Fecafoot soit suspendue par la Caf».

Une sentence qui tombe après l’audition des deux parties le 29 mai 2019 au siège du Tas en Lausanne en Suisse devant un collège composé de trois arbitres. Elles ont été entendues sur les deux procédures-une fois jointes-, introduites par les Comores. Notamment un appel déposé le 28 janvier 2019 «se fondant sur un défaut de décision constituant un déni de justice et un second recours introduit le 11 février 2019 de la «décision de la Caf du 30 janvier 2019 de ne pas suspendre l’équipe nationale A du Cameroun pour la Can 2019 et d’attribuer l’organisation de la Can 2021 à la Fédération camerounaise de football (Fecafoot)».

Les motifs de la sentence du TAS seront notifiés aux parties dans les prochaines semaines. La Can débute le 21 juin en Egypte et s’achève le 19 juillet 2019.