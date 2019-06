Can 2019 : les Lions indomptables du Cameroun toujours bloqués à Yaoundé

Les joueurs de l’équipe nationale de football du Cameroun qui refusent depuis hier jeudi d’embarquer pour l’Egypte, persistent encore ce vendredi matin dans leur attitude, clamant qu’ils ne se rendront à la phase finale de la 32e édition Coupe d’Afrique des nations qu’avec le doublement de leurs primes de participation à cette manifestation qui démarre dans la soirée.Ainsi, au moment où le service de la communication du ministère des Sports (Minsep) affirmait qu’une somme de 20 millions FCFA avait été intégralement versée dans les comptes bancaires de chacun des joueurs, des discussions se poursuivaient sur la question entre leurs délégués et les autorités sportives.

Dans une mise au point collective reçue par APA, les Lions indomptables précisent qu’au départ de leur club, beaucoup parmi eux ont dû payer, entièrement ou partiellement, leur billet d’avion pour le stage pour la mise au vert en Espagne, puis au Qatar, au cours de laquelle personne n’a touché de prime de présence.

Rappelant les termes du décret présidentiel portant fonctionnement des sélections nationales, ils reconnaissent avoir accepté, en 2017 et «au regard de la situation socioéconomique qui prévalait alors», que leurs primes de match soient de 25% en prévision de la Can 2019, dont l’organisation fut finalement retirée au Cameroun.

«Nous déplorons le déficit et le manque de communication entre les joueurs et les instances dirigeantes du football camerounais», écrivent-ils, souhaitant par ailleurs «que les générations futures ne fassent pas les frais du mépris affiché à [leur] endroit et à l’endroit de [leurs] aînés». Cette inorganisation, précisent les protestataires, a valu aux «Lions indomptables» le refus de certains joueurs à l’instar de Joël Matip, Stéphane Mbia et Nicolas Nkoulou.

Selon un communiqué du Minsep, en cas de victoire finale, chaque joueur camerounais touchera 54.500 000 FCFA, l’ensemble des primes, y compris celles du staff, atteignant plus de 2 milliards FCFA dans le budget de la participation du pays à la CAN, soit environ 80% de l’enveloppe globale.

En Égypte, les champions d’Afrique en titre évolueront à Ismaïlia dans le groupe F en compagnie du Bénin, du Ghana et de la Guinée-Bissau.