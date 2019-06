Can 2019 :  les Lions refusent de rencontrer le ministre Mouelle Kombi

A en croire Philippe Doucet, journaliste à Canal+, les Lions indomptables, peu avant le match face à la Guinée Bissau, n’ont pas souhaité recevoir le ministre des Sports et de l’Education physique.

Pendant qu’il analysait le match Cameroun-Guinée Bissau, le 25 juin, Philippe Doucet de Canal+, a révélé qu’: « aujourd’hui, les joueurs camerounais ont eu la visite de leur ministre, et ils ont refusé de le voir ». Les raisons de cette fin de non-recevoir ne sont pas connues, mais tout porte à penser que l’acrimonie entre les joueurs, née du conflit autour des primes, se poursuit.

Avant leur départ pour l’Egypte, la lettre adressée au ministre des Sports et de l’Education physique et signée des Lions indomptables était pour le moins claire. Les joueurs souhaitaient « se consacrer uniquement à la compétition, sans interférence extérieure, et ce pendant toute la Can 2019. Nous souhaitons qu’il en soit ainsi, avant, pendant, et après les séances d’entrainement et les matchs ».

Le malentendu entre Narcisse Mouelle Kombi et les Lions indomptables ne date pas de ce mardi 25 juin à Ismaïlia. Deux jours avant le match décisif Cameroun-Comores à Yaoundé, le patron du sport camerounais s’était rendu au stade annexe de Yaoundé, où les Lions s’entraînaient. Le protocole du ministre avait interrompu la séance d’entraînement, pendant 30 minutes, afin que le Narcisse Mouelle Kombi passe son mot d’encouragement.

Une attitude qui avait fortement déplu au staff technique des Lions. Devant des spectateurs médusés, Clarence Seedorf s’était réfugié aux vestiaires pendant l’allocution du ministre.

Il est connu que le patron technique de la sélection nationale du Cameroun Clarence Seedorf ne badine pas avec l’intimité des Lions. Il n’est pas rare que Salomon Olembe, le Team manager et Lucrèce Medou Njemba, la team Press soient interdits d’assister à certaines réunions.

Si le ministre des Sports a tenté en vain de violer l’intimité des Lions, il n’est pas à son premier désaveu. L’on se souvient que lors de la cérémonie de remise des médailles aux finalistes de la Can U17, remportée par le Cameroun en Tanzanie, le 28 avril dernier, le ministre Narcisse Mouelle Kombi, encouragé par le président de la Fécafoot Seydou Mbombo Njoya, s’était retrouvé à la main courante, prêt à recevoir sa médaille. Il a été éconduit par le protocole de la Caf.