CAN 2019 : Samuel Eto’o veut faire venir Messi et Ronaldinho au Cameroun

Le meilleur buteur de l’histoire des Lions indomptables a présenté ce projet d’envergure jeudi au ministre des Sports et de l’Education physique, Ismael Bidoung Mpkwatt.

Quelques jours avant le début de la Coupe d’Afrique des Nations 2019, Samuel Eto’o veut rassembler les stars mondiales du football au Cameroun pour un match de charité prestige. L’ancien capitaine des Lions Indomptables a été reçu en audience ce jeudi au cabinet du ministre des sports et de l’Education Physique pour présenter son projet.

L’audience qui a duré plus d’une heure et trente minutes s’est déroulée en présence du président du comité de normalisation de la Fecafoot, les proches de Samuel Eto’o et quelques hauts cadres du ministère. Ismael Bidoung Mpkwat a exprimé la gratitude du gouvernement à celui qui fait la fierté du Cameroun en matière de ce sport dans le monde.

A son tour, Samuel Eto’o a remercié le ministre des Sports, qu’il a appelé son « père », pour la sollicitude constante dont il a bénéficié, avant la présentation de son projet. Lequel a été bien reçu par l’organe en charge du développement du sport au Cameroun.

A en croire Samuel Eto’o, le match prestige qui a déjà reçu l’onction de la Caf se déroulera à Douala ou à Yaoundé. Des stars telles que Lionel Messi, Ronaldhino, Neymar sont notamment annoncés. Une collecte des fonds sera organisée à l’occasion, en faveur de la création d’un fonds de soutien aux légendes du football.

Rappelons que ces stars du ballon rond étaient déjà présentes lors du dernier « charity match » d’Eto’o qui avait été annulé à la dernière minute en Turquie à cause du climat politique.