CAN 2021 : Ahmad Ahmad « Je suis au Cameroun pour écouter »

Précision faite par le président de la CAF hier 13 janvier à sa descente d’avion à l’aéroport de Yaoundé Nsimalen.

Agenda peu chargé ce 14 janvier 2020 pour le président de la Confédération africaine de football et sa délégation. Arrivée hier en début d’après-midi, quelques membres de la suite du président Ahmad ont eu deux séances de travail.

La première dans les locaux de la télévision nationale pour s’assurer des détails liés à la production du signal et à la retransmission des matchs, et la deuxième dans la salle de réunion du ministère des Sports et de l’éducation physique avec les membres du Comité local d’organisation du CHAN et de la CAN. ..

A sa descente d’avion, le président de la CAF a tenu à préciser les raisons de sa visite. « Aujourd’hui marque la deuxième visite officielle au Cameroun, la première était avec le chef de l’Etat et cette fois, je suis en visite de travail pour rencontrer les autorités compétentes et les parties prenantes, et prendre des décisions importantes concernant la CAN 2021. Je me sens à l’aise parce que je suis ici pour écouter toutes les personnes concernées et non pour faire des recommandations », s’est-il exprimé.

Demain 15 janvier, la CAF bouclera sa visite lors d’une soirée de gala à laquelle sera dévoilée la date de la tenue de la Coupe d’Afrique des nations 2021.