La sélection camerounaise de football offre une enveloppe de 50 millions de F cfa aux familles des victimes de la bousculade meurtrière survenue lundi dernier à l’entrée du stade d’Olembé à Yaoundé.

La sélection nationale de football du Cameroun n’est pas restée insensible au drame survenu 24 janvier dernier au stade d’Olembé. Après les bousculades mortelles, les Lions indomptables ont décidé de faire un don de 50 millions de F cfa aux familles des victimes.

Cette somme, a indiqué dimanche le service de communication des « Lions indomptables », correspond aux primes allouées par la Fédération camerounaise de football (Fecafoot) après la qualification pour les huitièmes de finale de la Can devant les Comores par 2 buts à 1.

Samedi, le président de la Fecafoot, Samuel Eto’o, a promis que cette somme sera remise dans les plus brefs délais aux familles des victimes. « Dès demain (ce dimanche, NDLR) ou lundi au plus tard, toutes ces familles seront reçues et on leur donnera ce que vous avez voulu qu’on leur donne. Le reste ira dans vos comptes », a-t-il dit aux joueurs dans les vestiaires, peu après leur victoire face à la Gambie (2-0) ce 29 janvier en quarts de finale au stade de Japoma, à Douala.

Selon la grille dévoilée, chaque joueur reçoit 15 millions de francs CFA pour la qualification aux huitièmes de finale de cette Can offert par l’Etat du Cameroun.

D’après la version officielle, la bousculade, qui a fait huit morts et 38 blessés, est survenue du fait d’une arrivée massive de spectateurs aux portes dudit stade peu avant la rencontre et ce alors que le service de sécurité, « débordé » par cette subite affluence, a procédé à l’ouverture de l’entrée la plus sollicitée où des dizaines de personnes se sont précipitées.