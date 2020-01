CAN 2021 : Le Cameroun à l’origine du glissement de juin à janvier ?

En conférence de presse après la concertation entre les responsables de la CAF et les autorités camerounaises, Ahmad Ahmad le patron du football africain n’a pas nié que la FIFA a fait peser une menace sur la CAN du Cameroun. Précisément en positionnant pendant la même période de juin –juillet, la Coupe du monde des clubs. Mais le communiqué qui sanctionne la réunion du 15 janvier à Yaoundé indique que seul le Cameroun a souhaité le passage de la date du tournoi de Juin-juillet à janvier-février. Pour une seule raison : le climat. Juin et juillet étant pluvieux au pays des Lions indomptables. Ci-dessous la synthèse des travaux de Yaoundé.

Communiqué de la Commission d’organisation de la Coupe d’Afrique des Nations Total, Cameroun 2021

La Commission d’organisation de la Coupe d’Afrique des Nations Total Cameroun 2021 s’est réunie ce jour, mercredi 15 janvier 2020, à l’Hôtel Hilton de Yaoundé.

A l’ordre du jour de cette rencontre : l’organisation de la Coupe d’Afrique des Nations Total, Cameroun 2021. Cette réunion a été élargie aux représentants des parties prenantes et aux autorités camerounaises.

Ouvrant la séance, le Président de la CAF M. Ahmad Ahmad a remercié le Président du Cameroun, son Excellence Monsieur Paul Biya pour l’intérêt qu’il porte à la CAF et les efforts qu’il ne cesse de déployer pour assurer le succès de cette grande compétition dans ce pays passionné de football.

Il a félicité Samuel Eto’o Fils, son Conseiller, pour son engagement aux côtés de la CAF afin de garantir l’organisation de cette compétition au Cameroun.

Le Président de la CAF a également remercié le Comité d’organisation et a loué la bonne coopération entre la CAF et le COCAN.

A son tour le Ministre des sports et de l’éducation physique du Cameroun, M. Narcisse Mouelle Kombi, au nom des plus hautes autorités de l’Etat a remercié vivement le Président de la CAF et la délégation qui l’accompagne et rappelé que le Cameroun est mobilisé de façon historique et exceptionnelle pour réunir les conditions optimales d’organisation de cet important événement.

Le principal point à l’ordre du jour, était le réexamen de la période de la compétition à la demande de la partie Camerounaise.

En effet, face aux conditions climatiques défavorables pendant la période initialement fixée, le Cocan en a souhaité le réexamen.

Après avoir entendu les différents arguments exprimés, notamment ceux des responsables de la météorologie du Cameroun, et des représentants d’entraineurs et joueurs, la Commission d’organisation de la CAN qui a reçu mandat du Comité exécutif de la CAF pour décider, a accédé favorablement à cette demande.

Un rapport circonstancié sera présenté aux membres du Comité Exécutif à la prochaine séance prévue le 6 Février 2020.

En conséquence, pour l’édition 2021 la Coupe d’Afrique des Nations Total se déroulera au Cameroun, du 9 janvier au 6 Février 2021.

En étroite collaboration avec le Cocan, la CAF mettra en place un Comité de suivi afin de mener à bien les préparatifs de cette importante compétition.

Fait à Yaoundé le 15 Janvier 2021