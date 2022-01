Dans un stade de Japoma acquis à sa cause, le Cameroun est parvenu, au terme d’un match très abouti, à écarter (2-0) la Gambie, grâce à un doublé de Toko Ekambi. Les Lions indomptables disputeront les demi-finales face au vainqueur de Maroc-Égypte qui se joue dimanche 30 janvier 2022 à Yaoundé.

Les Lions indomptables disputeront bien les demi-finales de « leur Can ». Pays hôte de la compétition, le Cameroun a évité le piège gambien et s’est imposé, ce samedi 29 janvier, en quarts de finale (2-0). Auteur d’un superbe parcours, la Gambie, qui participait à sa première phase finale de la Can, s’arrête aux portes du dernier carré.

Il aura fallu deux coups griffes de Toko-Ekambi au cœur des 15 premières minutes du deuxième acte pour dompter cette équipe des Scorpions. Car les hommes d’Antoinio Conceçao ont longtemps buté sur une teigneuse formation gambienne très disciplinée défensivement. Cette rencontre augurait un match attaque contre défense entre un Cameroun, meilleure attaque, qui avait toujours marqué dans cette Can et une Gambie n’avait encaissé qu’un but sur penalty. Ce fut le cas en première période.

En première période, les Lions indomptables ont multiplié les tentatives mais ni Vincent Aboubakar, d’une talonnade à la Madjer (14’), ni Fai Collins, d’une grosse frappe lointaine (29’) ne trouvaient la faille. Vincent Aboubakar trouvait même le poteau sur une tête smashée (31’) avant que Gaye, le portier gambien, ne réalise un arrêt réflexe monstrueux devant le meilleur buteur de la compétition (36’).

En face, la Gambie n’a pas de solutions et ne réussit à mener aucune attaque véritable. Mais c’est le propre de cette équipe qui aime se recroqueviller pour mieux piquer. Musa Barrow tente, Badamosi essaye d’imposer son mètre 96 aux défenseurs camerounais, sans succès.

Coté camerounais, une fois le break réalisé, les coéquipiers de Vincent Aboubakar géraient parfaitement la rencontre qu’ils ont dominé de bout en bout. Clinton Njie, entré en fin de match, manquait même le but du 3-0, sur une superbe relance d’André Onana, qui a passé une soirée tranquille.