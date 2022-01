Can 2021 : le Cap-Vert tient le Cameroun en échec

Vainqueurs de leurs deux premiers matchs, les Lions indomptables ont été accrochés par le Cap-Vert (1-1), ce lundi 17 décembre au stade d’Olembe. Et ce malgré l’ouverture du score de Vincent Aboubakar, déjà auteur de son cinquième but dans cette compétition.

Pas de carton plein pour le Cameroun. Déjà qualifiés, les hommes d’Antonio Conceiçao ont perdu leurs premiers points dans la compétition face au Cap-Vert (1-1) malgré un nouveau but de son attaquant vedette Vincent Aboubakar (1-0, 39e). L’ancien joueur de Coton sport de Garoua est décidément très en jambes depuis le début de la Can puisqu’il en est le meilleur buteur avec cinq réalisations, soit trois de plus que ses poursuivants.

Mais après ce but, les Lions indomptables reculaient. Une tendance qui se confirmait au retour des vestiaires. Pris dans leurs dos, les défenseurs camerounais voyaient Garry Rodrigues conclure un centre d’une superbe « Madjer » pour inscrire sûrement le but de la compétition pour l’instant, à la 53ème minute. Ce nouveau but encaissé par les Camerounais montrait une nouvelle fois la fébrilité de leur défense à trois qui a encaissé un but lors de chacun de ses trois matches.

Dans un stade d’Olembe quasi plein, grâce en partie à la gratuité d’accès, le score semblait arranger les deux équipes puisque hormis les cinq dernières minutes où le Cameroun accumulait les situations, on assistait à un match fermé entaché de longues minutes d’arrêts de jeu entre fautes et changements.

Le pays hôte de la compétition se qualifie tout de même en tant que leader du groupe A, tandis que le Cap Vert, troisième, devra patienter pour connaître son sort. C’est effectivement le Burkina Faso qui décroche l’autre billet du groupe après son match nul contre l’Ethiopie (1-1).