Les Comores sont décimés par de nombreux cas de joueurs testés positifs au Coronavirus. Une association des supporters des Cœlacanthes demande le report du match Cameroun-Comores ou, tout au moins, une contre-expertise médicale. Une requête qui a très peu de chances d’aboutir.

L’alerte est sonnée par l’avocat comorien Me Said Larifou, le président de l’association dénommée Rassemblement pour l’initiative de développement avec une jeunesse avertie. Pour défendre les droits des Cœlacanthes, cette association a saisi le cabinet camerounais Shephers, pour la présente et les suites éventuelles.

Dans leur exposé adressé à la Caf, les avocats estiment que c’est avec brio que les Comores, qui découvrent la Can, se sont qualifiés pour la première en huitièmes de finale. Mais, contre toute attente, à l’avant-veille de la rencontre qui va les opposer aux Camerounais, « pas moins de 12 membres de l’équipe Comorienne de football a rendu les tests positifs au Coronavirus ».

Les avocats d’ajouter que : «les partisans de la thèse complotiste émettent l’idée d’une manœuvre frauduleuse visant à freiner et éliminer sur tapis vert, la pétillante mais ambitieuse équipe des Comores dans son élan de victoire ».

Hors, la réalité est tout autre. On le sait depuis, cette grande fête du football africain est quelque peu gâchée par la Covid-19. Et aucune équipe n’est épargnée. Les tests au Coronavirus dans cette 33ème édition de la Can sont effectués par un laboratoire international de bonne renommée. Des douze cas testés positifs au Covid-19, ils n’en restent plus que six, aux dernières nouvelles. La requête comorienne est donc vaine.

Le moins que l’on puisse dire, c’est que le protocole Covid de la Can ne joue pas en leur faveur des comoriens qui défieront les Camerounais étant affaiblis, lors de cette huitièmes de finale au stade d’Olembe, à 20 heures, ce lundi 24 janvier. La Caf avait en effet déclaré « qu’une équipe sera tenue de jouer un match si elle a un minimum de onze joueurs disponibles qui se sont révélés négatifs ».

Et tant pis si aucun n’est gardien de formation : « En cas d’absence d’un gardien de but, un autre joueur de l’équipe doit remplacer le gardien de but, à condition que le nombre total de joueurs disponibles soit d’au moins onze. »

Les Camerounais sont eux au complet et pourront compter sur le meilleur buteur de la compétition, Vincent Aboubakar, avec ses cinq réalisations jusqu’à présent. Toutefois, les Lions, pour éviter le piège comoriens, devront se donner à 100%.

Les compositions probables

La composition probable du Cameroun : Onana – Fai, Onguené, Ngadeu, Tolo – Gouet, Anguissa, Ngamaleu – Toko-Ekambi, Aboubakar, Choupo-Moting.

Sélectionneur : Antonio Conceiçao.

La composition probable des Comores : ? – Abdallah, M’dahoma, Zahary, Bakari – Youssouf, Mohamed – Djoudja, Mogni, M’Changama – Ben.