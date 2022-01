CAN 2022 : le Cameroun réussit son entrée dans le jeu

Le coup d’envoi de la Coupe d’Afrique des Nations a été donné le dimanche 09 janvier 2022 au stade Olembé de Yaoundé. C’est le Burkina Faso et le Cameroun qui ont eu l’honneur d’inaugurer la compétition. Un match qui a joué en faveur des hôtes de la CAN puisqu’ils s’en sortent vainqueur. Surpris par un but des Étalons en début de match, les Lions du Cameroun ont réussi à remonter et renverser le score. Retour sur ce premier jour de la CAN 2022.

Une cérémonie d’ouverture haut en couleur

La 33ème édition de la Coupe d’Afrique des Nations est lancée. Pour ouvrir comme il se doit ce grand événement, le Cameroun a misé gros. Après sa désignation comme pays hôte de cette édition, le Cameroun n’a pas lésiné sur sa préparation. Ce, malgré les difficultés qui se sont présentées, notamment dues à la crise sanitaire mondiale.

Pour inaugurer son nouveau stade, rien de mieux que la cérémonie d’ouverture de la CAN. Festivité haute en couleur, la cérémonie a été à l’image de l’Afrique et du football africain. Le stade a bouillonné d’énergie avant d’accueillir le premier match. Les spectateurs ont répondu présent et sont venus en nombre pour supporter leur équipe préférée.

Un début de match assez difficile

Ce n’est pas la première fois que les Burkinabés et les Camerounais s’affrontent à la CAN. Les deux pays se sont déjà retrouvés durant l’édition de 1998, rendant cette rencontre d’autant plus symbolique. Ce premier match promet une compétition des plus épiques. De quoi stimuler les fans de foot qui aiment miser. Pour les paris sportifs pour la CAN 2022, rendez-vous sur le site de Betway.

Concernant le match, d’entrée de jeu les deux côtés ont mis la pression et les attaques se sont succédées, sans résultat. Les Lions ont présenté une légère avance sur leurs adversaires, manquant néanmoins de justesse dans leur technique. Ils se sont facilement fait contrecarrer par les Burkinabés, la défense de ceux-ci étant difficile à franchir. Sur un corner à la 24ème minute, les Étalons ont marqué un but grâce à Gustavo Sangaré.

Un doublé de Vincent Aboubakar

La menace étant au plus haut point, les Lions ont dû se ressaisir pour reprendre leur avantage. C’est après un corner à la 40ème minute que la tendance s’est inversée. Après une faute de Traoré dans la surface de réparation, un penalty a été accordé, réussi par le capitaine camerounais. Quelques minutes plus tard, une autre faute a été signalée, accordant un nouveau penalty au Cameroun. À la fin de la première mi-temps, les Lions menaient la danse.

La seconde mi-temps ne fut pas de tout repos pour les Étalons. Vincent Aboubakar a manqué de marquer un troisième but vers la 60ème minute de jeu, refusé pour hors-jeu. Il est sorti du terrain sous les applaudissements des supporteurs des Lions vers la 80ème minute.