Can 2023-Cameroun- Burundi : tous pour la victoire des Lions !

C’est le vœu formulé par le ministre en charge des Sports, Mouelle Kombi, lors de la réunion d’évaluation des préparatifs du match du 12 septembre prochain à Garoua entre les Lions et les Hirondelles.

D’entrée de jeu, ce 5 septembre 2023, le ministre des Sports et de l’éducation physique (Minsep) a multiplié les recommandations. Narcisse Mouelle Kombi a tout d’abord souhaité que tout soit mis en œuvre aux plans technique, tactique, psychologique et médical pour garantir une victoire aux Lions indomptables, lors de cette sixième et dernière journée des éliminatoires de la Can «Côte d’ivoire 2023 ». Il recommande aussi une « mobilisation permanente », « patriotique » et une « union sacrée » pour la victoire des Lions indomptables.

La Fédération camerounaise de football (Fecafoot), très impliquée auprès du Minsep pour la victoire de la sélection camerounaise, s’attelle à préparer au mieux cette rencontre capitale. L’équipe médicale a en premier rallié le complexe sportif Mundi, lieu de regroupement des joueurs camerounais, où elle attendait l’arrivée des joueurs.

Sur le plan technique et tactique, le sélectionneur Rigobert Song est confiant. Aux journalistes, il a n’a eu de cesse de rassurer l’opinion en expliquant que les joueurs convoqués sont les meilleurs du moment. Il a surtout loué le retour en sélection du gardien André Onana avec qui on l’a vu discuter amicalement lors de la première séance d’entraînement ce 6 août au stade militaire de Yaoundé.

Rencontre cruciale

Quant aux joueurs, Gaël Ondoua et Elliott Njongoue étaient face à la presse ce 07 septembre. C’était après la deuxième séance d’entraînement des Lions Indomptables au stade militaire de Ngoa -Ekelle. Cette séance, qui était ouverte au public, a vu la présence de nombreux inconditionnels de l’équipe nationale. Et le fait de revoir André Onana pour ce match qualificatif à la CAN 2023 a été apprécié.

Les Lions indomptables du Cameroun ont effectué leur deuxième séance d’entraînement ce mercredi au Stade de Ngoa-Ekelle. Sourire en coin, chaque joueur affichait une bonne mine. Il faut dire qu’à moins d’une semaine de la rencontre cruciale face aux Hirondelles du Burundi, ils sentent qu’ils ont bien du temps pour peaufiner les stratégies.

L’enjeu de cette sixième journée des éliminatoires de la Can Côte d’Ivoire 2023 est clair. Des deux sélections nationales qui s’affrontent, une ne verra pas la Côte d’Ivoire. Et les 24 joueurs convoqués par le manager-sélectionneur, Rigobert Song Bahanag, en sont conscients.