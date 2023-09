Can 2023 : la Caf rompt son contrat avec beIN Sports

beIN Sports, réseau qatari de chaînes de télévision sportives, est fortement menacé d’être privé de la retransmission des rencontres de la Can 2023.

En 2017, la Confédération africaine de football (CAF) a conclu un accord avec beIN Sports pour diffuser la compétition et ses qualifications jusqu’en 2028. D’après plusieurs médias, la CAF vient d’annuler unilatéralement l’accord pour un défaut de paiement du diffuseur. Et si la CAN 2023 n’avait pas de diffuseur ? Même si on est loin de ce cas de figure, la CAF doit vite se dépêcher d’en trouver un.

beIN Sports ne l’entend d’ailleurs pas de cette oreille. Et à ce propos, le média British Broadcasting Corporation (BBC) a révélé que la CAF s’est adressée à ses avocats dans le but de résilier le contrat de douze ans, finissant normalement en 2028, et aussi de réclamer la somme de 80 millions de dollars au média qatari.

Cette décision de la CAF, a souligné la même source, est le résultat de non respect de contrat avéré de beIN Sports, jugées illogiques et inadmissibles. De même que l’instance continentale persiste à réclamer de beIN Sports la somme d’argent précitée, considérant cela comme un droit légitime.

Les spectateurs lésés ?

De leur côté, les responsables de beIN Sports ont décidé de déposer une plainte judiciaire à l’encontre de la CAF si la crise actuelle n’est pas résolue à l’amiable. Insistant sur le maintien de l’accord entre les deux parties qui garantit le droit de retransmission de toutes les échéances footballistiques africaines, conformément aux clauses dudit accord.

Cette situation laisse planer un doute sur la diffusion des matchs comptant pour la 6ème journée des éliminatoires de la Can dans les prochains jours, en particulier en France. La rupture du contrat avec beIN Sports soulève également de sérieuses questions quant à la diffusion de la prochaine Can qui doit se dérouler en janvier prochain.

Pas une première…

À moins de quatre mois du coup d’envoi de la CAN, la CAF se retrouve donc sans diffuseur majeur dans 24 pays, ce qui pourrait potentiellement entraîner un écran noir pour les fans de football en Afrique et dans le monde. Cette incertitude plane également sur les compétitions de clubs africains, notamment la Ligue des Champions et la Coupe de la Confédération, ainsi que sur la nouvelle African football league, dont le coup d’envoi est prévu pour le 20 octobre.

Cette situation n’est pas inédite. En effet, ce n’est pas la première fois que la CAF rompt un contrat majeur avec un de ses diffuseurs. En 2019, elle avait déjà annulé son accord avec Lagardère Sports, ce qui lui avait coûté 50 millions de dollars (contre 90 millions de dollars réclamés au départ).

La résolution de ce litige entre la CAF et beIN Sports demeure incertaine, mais son issue pourrait avoir un impact significatif sur le paysage médiatique du football africain et sur la diffusion de la CAN. Les amateurs de football en Afrique et dans le monde entier attendent avec impatience de voir comment cette situation évoluera.